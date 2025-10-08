TheCityRun annonce la 2ᵉ édition de MarrakechRun

L’association TheCityRun a le plaisir d’annoncer la 2ᵉ édition de MarrakechRun, qui se tiendra les 18 et 19 octobre 2025 à Nzaha Moulay Hassan, dans une ambiance à la fois sportive, festive et citoyenne.

Après le succès des précédentes étapes de la tournée nationale 2025 : CasablancaRun (février), RabatRun (mai) et TangerRun (juin) —, TheCityRun poursuit son engagement en réunissant à Marrakech toutes les forces vives locales autour d’un objectif commun : célébrer la santé, le sport et les communautés locales.

Une célébration des communautés sportives locales

Plus qu’un simple événement sportif, MarrakechRun est une véritable fête du mouvement et un hommage à celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien : groupes de coureurs, associations, coachs, champions et passionnés.

Tous se rassembleront pour partager leur énergie et encourager le grand public à intégrer durablement le sport et le bien-être dans leur vie quotidienne.

C’est cette approche qui fait la particularité de TheCityRun : valoriser les initiatives locales, donner la parole aux acteurs du terrain, et favoriser une pratique sportive régulière, accessible et durable dans les espaces urbains.

Un événement gratuit, inclusif et fédérateur

MarrakechRun est ouvert à toutes et à tous, quel que soit l’âge, le niveau ou la condition physique.

Ses objectifs :

Promouvoir la santé et une pratique sportive accessible à tous

Renforcer le lien social et l’inclusion

Valoriser les espaces urbains à travers le sport

Mettre en avant les talents locaux

L’événement est rendu possible grâce à l’appui d’entreprises partenaires engagées et au soutien des autorités locales, qui accompagnent TheCityRun pour en faire un rendez-vous citoyen majeur dans chaque ville.

Programme du week-end