Par LeSiteinfo avec MAP

Une commission royale a procédé, samedi à Béni Mellal, à la remise d’un don royal aux Chorfas de la Zaouïa Qadiriya Boutchichiya, et ce à l’occasion du 27e anniversaire de la disparition de feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme.

La remise de ce don royal a eu lieu lors d’une cérémonie religieuse empreinte de piété et de recueillement, en présence du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Benribag, du délégué régional du ministère des Habous et des Affaires islamiques, du nadir des habous, de plusieurs membres du Conseil local des oulémas, ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires.

À cette occasion, l’assistance a imploré le Très-Haut de préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, d’accorder longue vie et santé au Souverain et de Le combler en les personnes de SAR Le Prince Héritier, Moulay El Hassan, de SAR Le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale

Des prières ont également été élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V.