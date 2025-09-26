Un an après son décès, Othmane Mouline rend un vibrant hommage à sa mère (PHOTO)

L’artiste populaire Othmane Mouline, connu sous le surnom de “Moul Bendir”, a adressé un message émouvant, empreint de profonds sentiments, à sa mère disparue l’année dernière.

Mouline a partagé avec ses abonnés sur Instagram une photo le montrant dans les bras de sa défunte mère, accompagnée d’un texte touchant : « Aujourd’hui, cela fait une année entière que tu nous as quittés, une année d’absence dans nos vies, laissant derrière toi un vide immense que personne ne pourra jamais combler. »

Il a poursuivi : « Maman, ton souvenir est partout, dans chaque geste simple, dans chaque sourire, dans chaque instant de tendresse. Tu étais bien plus qu’une mère : tu étais une lumière, une force, un repère. Tu donnais sans compter, tu aimais sans condition et tu plaçais toujours le bonheur des autres avant le tien. Depuis ton départ, nous apprenons à vivre autrement, mais jamais sans toi. Ton amour continue de nous accompagner, telle une étoile qui brille dans la nuit. Quand les jours sont lourds et que la tristesse nous accable, ton souvenir reste notre réconfort. »

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous ne voulons pas seulement pleurer ton absence, mais aussi honorer ta vie. Ta bonté, ta sagesse et ton amour sont des trésors que nous garderons à jamais dans nos cœurs. Maman, tu es partie, mais tu vis toujours en nous. Que Dieu t’accorde Sa grande miséricorde et t’accueille dans Ses plus beaux paradis. Je t’aime maman, Allah yerhamk. »