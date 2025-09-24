Ce qu’il faut savoir sur la nouvelle gare « Casa-Sud »

Le Roi Mohammed VI a donné, mercredi à l’arrondissement Hay Hassani, le coup d’envoi des travaux de réalisation de la nouvelle gare “Casablanca-Sud”, un projet ferroviaire de dernière génération qui vise à améliorer la mobilité dans la métropole et à désengorger le trafic, selon Mohamed Rabie Khlie, Directeur général de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF).

Cette gare s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’investissement de 20 milliards de dirhams dédié au développement ferroviaire dans la zone métropolitaine de Casablanca.

Des trains de proximité pour fluidifier la mobilité urbaine

Les futurs trains de proximité, qui desserviront la gare “Casablanca-Sud”, offriront un service rapide, accessible et pratique, facilitant les déplacements quotidiens des Casablancais entre domicile et lieu de travail.

Chaque rame aura une capacité équivalente à 1.300 voitures, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO2 et à désencombrer les routes.

Trois lignes métropolitaines à fréquence élevée

Ces trains circuleront sur trois lignes principales :

Ligne 1 : Grand stade Hassan II – Benslimane – Aéroport Mohammed V

Ligne 2 : Grand stade Hassan II – Gare Casa-Port

Ligne 3 : Gare Casa-Port – Aéroport Mohammed V

La fréquence pourra atteindre un train toutes les 7,5 minutes, garantissant une desserte continue et fluide.

Une ligne aéro-express renforcée

En parallèle, une ligne aéro-express reliera directement Casa-Port à l’Aéroport Mohammed V, avec une cadence de 15 minutes et des arrêts limités aux grandes gares.

Un programme ferroviaire structurant pour la région

Outre la gare “Casablanca-Sud”, l’ONCF prévoit :

le renforcement des trains régionaux vers El Jadida et Settat,

la construction d’une dizaine de gares de proximité,

trois grandes gares supplémentaires,

ainsi que de nouveaux technicentres et ateliers de maintenance.

Ce projet confirme la volonté de faire de Casablanca un pôle de mobilité durable, capable de répondre aux besoins croissants en transport dans la première métropole du Royaume.