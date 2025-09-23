Nasser Bourita rencontre son homologue espagnol à New-York

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mardi à New York, un entretien avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.

Cette rencontre, tenue en marge de la 80è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a été l’occasion de s’arrêter sur « l’amitié liant l’Espagne et le Maroc » et d’examiner les moyens à même de raffermir davantage les liens de coopération entre Rabat et Madrid, a déclaré M. Albares à la presse.

Les deux ministres ont également évoqué plusieurs questions d’intérêt commun pour les deux pays, a-t-il ajouté. « Tout ce qui est bon pour l’Espagne est bon pour le Maroc, et tout ce qui est bon pour le Maroc est bon pour l’Espagne », a dit le chef de la diplomatie espagnole.