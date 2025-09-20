Maroc

Météo Maroc: vers une baisse des températures ce dimanche

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)20 septembre 2025 - 23:02
xr:d:DADw42UX86o:8721,j:8610180816583780106,t:24040813
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 septembre 2025:

– Température du jour en baisse avec persistance du temps assez chaud sur les provinces sahariennes et le Sud-Est.

– Foyers orageux avec ondées ou averses sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et l’Oriental.

– Quelques ondées probables sur le Tangérois et Loukkous, la matinée.

– Ciel passagèrement nuageux sur les autres plaines au Nord d’Essaouira.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

– Températures minimales de l’ordre de 24/28°C sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, de 14/20°C les reliefs de l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 19/24°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)20 septembre 2025 - 23:02


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page