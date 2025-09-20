Météo Maroc: vers une baisse des températures ce dimanche

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 septembre 2025:

– Température du jour en baisse avec persistance du temps assez chaud sur les provinces sahariennes et le Sud-Est.

– Foyers orageux avec ondées ou averses sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et l’Oriental.

– Quelques ondées probables sur le Tangérois et Loukkous, la matinée.

– Ciel passagèrement nuageux sur les autres plaines au Nord d’Essaouira.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

– Températures minimales de l’ordre de 24/28°C sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, de 14/20°C les reliefs de l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 19/24°C partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.