Météo Maroc: le temps qu’il fera ce mercredi 17 septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 17 septembre 2025 :

– Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les côtes Nord et Centre et l’Est de la méditerranée la matinée et la nuit.

– Nuages instables avec averses orageuses locales sur le haut et le moyen Atlas et l’intérieur du Souss.

– Ondées et orages sur le Rif et les versants Sud-Est.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, l’Atlas et le Sud des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Saiss, les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud et de 15/24°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur les plaines Nord et Centre, le Sud-Est et le Nord des provinces sahariennes et en baisse à stationnaire ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Casablanca et Tan-Tan et peu agitée sur le reste du littoral atlantique.

S.L.