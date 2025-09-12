Younes Sekkouri donne le coup d’envoi de la rentrée 2025-2026 de la formation professionnelle

Le jeudi 11 septembre 2025, Monsieur Younes SEKKOURI, Ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a procédé au lancement officiel de la rentrée de la formation professionnelle 2025-2026 depuis la Cité des Métiers et des Compétences de Béni Mellal, en présence de Madame Loubna Tricha, Directrice Générale de l’OFPPT, M. Adil Barakat, Président du conseil de la région de Béni Mellal, ainsi que de nombreux acteurs régionaux et partenaires institutionnels et économiques.

La Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de Béni Mellal-Khénifra, qui a accueilli le lancement officiel de cette rentrée, constitue l’un des maillons phares du nouveau réseau de CMC déployé à l’échelle nationale. Dotée d’une capacité globale de 2 676 places pédagogiques, dont 1 875 en première année, elle propose 78 filières diplômantes et qualifiantes adaptées aux besoins en compétences des secteurs à fort potentiel d’emploi dans la région. Ce projet structurant s’inscrit dans le cadre de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, pour le développement du capital humain, qui érige la formation professionnelle en levier stratégique de compétitivité économique, d’inclusion des jeunes et de développement des territoires.

Afin d’assurer une reprise fluide et ordonnée des activités pédagogiques, l’accueil des stagiaires s’opère en deux temps :

Le jeudi 11 septembre, consacré aux stagiaires de deuxième année ;

Le vendredi 12 septembre, dédié aux stagiaires de première année.

« Cette rentrée est marquée par la concrétisation du volet social de notre action, à travers la remise à plat du système de bourses avec le lancement du nouveau dispositif MINHA. Ce dispositif, fondé sur la simplification et la numérisation des démarches, remplace un ancien système marqué par la complexité des procédures et les retards de versement. Désormais, les bourses seront versées dans les délais prévus via Al Barid Bank, pour un montant annuel de 6 334 dirhams répartis en trois échéances : 1 900 dirhams à mi-octobre, 1 900 dirhams à mi-février et 2 534 dirhams à mi-mai », a annoncé Monsieur le Ministre. Ce nouveau dispositif s’appuie sur une plateforme numérique dédiée et sur un partenariat conclu avec le ministère chargé du Budget, la Trésorerie Générale du Royaume, et Al Barid Bank, permettant d’accélérer le traitement des dossiers, de fiabiliser les paiements et de renforcer la transparence et la traçabilité du dispositif. Pour cette année, le nombre de bénéficiaires atteindra 35 000 stagiaires, soit une hausse de 37 % par rapport à 2021-2022, marquant ainsi un élargissement significatif de l’accès aux bourses dans le cadre de la formation professionnelle.

Cette rentrée est marquée également par une hausse notable des effectifs accueillis dans les établissements de formation professionnelle, avec près de 746 500 stagiaires attendus en 2025-2026, soit une progression de 38 % par rapport à 2021-2022.

Ces effectifs se répartissent comme suit : 501 400 suivent une formation initiale, dont 100 000 en formation par apprentissage (contre 25 000 en 2021-2022), 217 400 suivent une formation qualifiante et 27 700 bénéficient d’une formation conjointe avec l’enseignement scolaire (Baccalauréat professionnel et parcours collégial). « Cette dynamique reflète la montée en puissance de notre offre de formation, notamment à travers le développement accéléré de la formation par apprentissage, qui devient un levier central d’insertion des jeunes sur le marché du travail », a déclaré Monsieur le Ministre. « Le nombre de bénéficiaires passera dès cette année de 25 000 à 100 000 jeunes, avec une priorité donnée aux NEETs. Cette offre, diversifiée et co-construite avec les partenaires professionnels, est déployée sur l’ensemble des régions, avec un soutien financier de 5 000 dirhams par an et par stagiaire, et l’implication de l’ANAPEC pour mobiliser les entreprises et accompagner les jeunes vers l’emploi. »

Cette rentrée connait par ailleurs la création de 27 nouveaux établissements publics répartis comme suit :

21 nouveaux établissements relevant de l’OFPPT, dont 03 Cités des Métiers et des Compétences à Dakhla, Marrakech et Guelmim

6 établissements relevant du secteur de l’artisanat l’artisanat dans les régions de Guelmim, Laâyoune, Dakhla, Tata, Chtouka Aït Baha et Salé.

Ces nouvelles structures viennent enrichir et diversifier l’offre de formation sur l’ensemble du territoire, en réponse aux besoins exprimés par les acteurs économiques et en cohérence avec les grands chantiers de développement du pays. Elles permettront de renforcer les capacités d’accueil, de déployer de nouvelles filières dans les secteurs émergents (santé, numérique, industrie, tourisme, bâtiment, logistique, artisanat, agriculture) et de mieux accompagner les jeunes vers l’emploi durable.

Sur le plan de l’encadrement technique et pédagogique, 27.200 formateurs assureront la formation dans plus de 2.285 établissements, dont 1.500 privés.

Pour soutenir la réussite des stagiaires, notamment ceux issus des zones rurales, le Ministère poursuit le développement de son réseau d’internats : Quatre (04) nouveaux établissements seront ouverts cette année, soit une augmentation de 19 internats depuis 2021-2022, qui accueillent 21.800 bénéficiaires.

L’ensemble de ces efforts conjugués traduisent l’engagement continu du gouvernement pour concrétiser le principe d’égalité des chances dans la formation et garantir un accompagnement des jeunes pour créer de véritables opportunités d’insertion durable dans la vie professionnelle.