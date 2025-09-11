Dakhla : huîtres et moules interdites à la vente à cause de toxines 

Par LeSiteinfo avec MAP

Le secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime a annoncé, jeudi, l’interdiction de la récolte et de la commercialisation des produits conchylicoles issus de la zone conchylicole classée Cintra (zone moule et huître) relevant de la circonscription maritime de Dakhla.

Cette décision intervient à la lumière des résultats d’analyses effectuées par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) au niveau de cette zone qui dénotent la présence de toxines marines dans les huîtres à des teneurs dépassant les normes admises, indique le secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime dans un communiqué.

L’interdiction sera maintenue jusqu’à épuration totale du milieu, précise la même source.

En conséquence, il est recommandé aux consommateurs de ne s’approvisionner qu’en produits conditionnés, portant les étiquettes sanitaires d’identification et commercialisés dans les points de vente autorisés (marchés officiels).

Les coquillages colportés ou vendus en vrac ne présentent aucune garantie de salubrité et constituent un danger pour la santé publique, avertit le secrétariat d’État.