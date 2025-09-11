Le Cluster ENR Maroc renforce sa gouvernance et son rôle stratégique dans la transition énergétique

Le Cluster ENR Maroc a tenu son Assemblée Générale Élective en présence de plus de 150 membres et partenaires institutionnels, marquant un tournant dans le développement de l’écosystème national des énergies renouvelables. La rencontre a été rehaussée par la participation du Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) et du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable (MTEDD), confirmant l’importance stratégique du Cluster dans la mise en œuvre des grandes orientations énergétiques du Royaume.

Lors de l’événement, M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, a salué l’engagement des membres du Cluster ENR Maroc : « Cette Assemblée Générale élective ouvre la voie à une nouvelle dynamique, porteuse d’opportunités pour l’écosystème national. Véritable plateforme d’innovation et de compétitivité, le Cluster joue un rôle central dans l’ancrage industriel et territorial des projets stratégiques d’énergies renouvelables. Nous l’encourageons à poursuivre ses initiatives dans les technologies d’avenir, notamment les batteries, le stockage d’énergie et l’hydrogène vert. »

De son côté, Dr. Leila Benali, Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, a adressé un message soulignant le rôle clé du Cluster dans la transition énergétique : « En fédérant les compétences et en stimulant l’innovation industrielle, le Cluster ENR renforce la compétitivité des entreprises, développe l’offre locale et soutient la création d’emplois durables. »

Le Conseil d’Administration du Cluster a été renouvelé, dans un esprit de continuité et de consolidation de la gouvernance. M. Tarik Moufaddal, Président Directeur Général de MASEN, a été élu Président du Cluster ENR Maroc. Il a affirmé : « Notre ambition est claire : faire des énergies renouvelables un levier d’industrialisation, de compétitivité et de développement territorial, créateur de valeur durable pour l’économie et les régions. »

Le nouveau Conseil réunit 22 membres représentatifs de l’ensemble de l’écosystème, incluant grandes entreprises, PME innovantes, fédérations professionnelles, universités, centres de recherche et institutions financières.

Créé en 2014 à l’initiative de MASEN et des fédérations professionnelles, le Cluster ENR agit comme catalyseur d’innovation, d’industrialisation et de compétitivité dans les énergies renouvelables. Il compte aujourd’hui plus de 300 adhérents, a accompagné 800 startups via son incubateur vert, lancé 100 projets collaboratifs et formé 2 500 professionnels, créant ainsi 750 emplois verts et 300 activités génératrices de revenus dans les territoires.