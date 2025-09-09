Météo Maroc : temps stable ce mercredi 10 septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 10 septembre 2025.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux. – Formations brumeuses sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes Centre et le Sud. – Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes, de 04/08°C sur le Rif et l’Atlas et de 12/16°C partout ailleurs. – Température du jour en légère baisse sur le Sud-Est et le Sud et en hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, et agitée à forte ailleurs.