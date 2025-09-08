Erick Baert, l’homme aux 100 voix, signe son grand retour au Maroc

Après avoir marqué les esprits à Comediablanca, Erick Baert fait son grand retour au Maroc, soutenu par Tendansia qui orchestre cette nouvelle aventure. L’artiste, véritable phénomène vocal, revient cette fois avec son spectacle intégral “ILLUSIONS VOCALES” accompagné de ses musiciens pour deux soirées qui s’annoncent inoubliables : le 30 septembre à Casablanca au Studio des Arts Vivants et le 1er octobre à Rabat au Cinéma Renaissance.

Véritable O.V.N.I de l’imitation – Organe Vocal Non Identifiable – Erick Baert repousse les frontières de la performance vocale. Ceux qui l’ont découvert à Comediablanca ont été saisis par son énergie et son incroyable talent. Aujourd’hui, entouré de ses musiciens live, il plonge le public dans un show de 1h30 où virtuosité vocale, humour et intensité musicale s’entrelacent pour offrir une expérience scénique totale.

Avec une aisance déconcertante, Erick Baert passe du rock incandescent de Johnny Hallyday ou AC/DC à la pop aérienne de Coldplay, de la pureté vocale de Céline Dion aux timbres singuliers de Julien Doré ou Depeche Mode. Plus qu’un imitateur, il incarne plus de cent voix avec une justesse et une passion communicatives. Chaque performance est un hommage vibrant teinté d’humour, toujours porté par une virtuosité à couper le souffle.

Son spectacle s’impose comme une véritable montagne russe d’émotions, passant avec maestria du concert survolté à la performance millimétrée, jusqu’au one-man-show irrésistiblement drôle. La mise en scène, à la fois rythmée et immersive, entraîne le public dans un tourbillon où les éclats de rire se mêlent aux instants de pur frisson. Déjà ovationné lors de plus de cinquante représentations à travers le monde, ce show promet une soirée inoubliable.

Un rendez-vous exceptionnel qui promet d’allier virtuosité vocale, humour irrésistible et émotions intenses.

Réservez vos places dès maintenant sur Guichet.ma

INFORMATIONS PRATIQUES