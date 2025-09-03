Amina Belkhayat, la Marocaine qui rêve de l’espace

Amina Belkhayat, jeune étudiante marocaine en génie mécanique et fondatrice de l’initiative @space_darija, ambitionne de devenir la première femme marocaine à voyager dans l’espace. Pour réaliser ce rêve, elle participe au programme spatial international SERA, organisé en partenariat avec Blue Origin.

Ce programme vise à offrir à des citoyens de pays historiquement sous-représentés dans l’exploration spatiale l’opportunité de devenir astronautes. Six places sont ouvertes : cinq réservées à des ressortissants de pays partenaires et une ouverte à tout candidat éligible. La sélection finale se fait notamment par vote du public sur la plateforme de SERA, donnant aux internautes la possibilité de soutenir leur candidat favori.

Pour soutenir sa candidature, il est possible de voter pour Amina sur la plateforme officielle du programme SERA space.

Amina Belkhayat a déclaré que ce projet représente l’aboutissement d’un rêve d’enfance. Pour se préparer à cette mission, elle oriente ses études et sa carrière vers l’espace et mène actuellement des recherches internationales sur les systèmes alimentaires pour les missions spatiales, un domaine crucial pour la survie des astronautes.

Convaincue que l’humanité deviendra multi-planétaire dans les prochaines décennies, elle souhaite que le Maroc joue un rôle actif dans cette dynamique et inspire de nouvelles générations à se tourner vers les sciences et l’espace.

Avec cette démarche, Amina Belkhayat ne se contente pas de viser les étoiles pour elle-même. Elle ouvre également la voie à une représentation marocaine et féminine dans l’exploration spatiale, un domaine encore largement dominé par certains pays et majoritairement masculin.