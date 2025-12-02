KGM et M-AUTOMOTIV : une nouvelle ère de mobilité s’ouvre au Maroc

Le groupe M-AUTOMOTIV, leader de la distribution de véhicules neufs et d’occasion au Maroc, annonce le lancement officiel de la marque KGM au Maroc, marquant ainsi l’arrivée d’un nouvel acteur majeur sur le marché automobile national.

Héritière d’un savoir-faire coréen reconnu et tournée vers l’avenir, KGM (KG Mobility) propose une gamme complète de véhicules alliant design affirmé, technologies modernes et fiabilité à toute épreuve.

Une marque à la croisée de la tradition et de la modernité

Créée en 1954 en Corée du Sud, KGM s’appuie sur un solide héritage industriel et une longue expérience dans la conception de véhicules robustes et durables. Avec son intégration au KG Group en 2022 et son rebranding en 2023, KGM incarne aujourd’hui une nouvelle vision de la mobilité : plus technologique, plus durable et plus proche des attentes des conducteurs du monde entier.

Innovation et mobilité durable : une transition progressive vers l’électrification, l’hybride et les technologies de pointe, illustrée par des modèles tels que le Torres EVX, SUV 100 % électrique à plus de 460 km d’autonomie (WLTP)

Design et audace : un style contemporain et affirmé, incarné par le Torres, le Tivoli ou le Rexton, alliant caractère, confort et modernité.

Accessibilité et fiabilité : KGM propose des véhicules robustes et bien équipés, pensés pour répondre aux besoins concrets des conducteurs, tout en offrant une expérience de conduite sûre et agréable.

Ainsi, le slogan « Enjoy with confidence » prend tout son sens. Il incarne pleinement la philosophie de KGM : une marque qui célèbre le plaisir de conduire tout en plaçant la confiance au cœur de l’expérience. Confiance dans la qualité de fabrication, dans la sécurité, dans la technologie et dans la durabilité. KGM invite chacun à vivre la route avec enthousiasme, liberté et sérénité.

Une renaissance au Maroc

Fidèle à cette vision, KGM poursuit aujourd’hui son expansion à l’international et écrit un nouveau chapitre au Maroc

L’arrivée de KGM sur le marché marocain s’appuie sur un héritage déjà bien implanté — la marque, lancée en 1995, était en effet connue auparavant sous le nom SsangYong.

Ce retour marque ainsi non seulement la renaissance d’une marque coréenne de prestige, mais aussi la continuité d’un engagement fort auprès des clients marocains. Grâce à la nouvelle dynamique apportée par KG Mobility, KGM redonne vie à cette histoire, en modernisant la gamme tout en capitalisant sur la confiance déjà établie auprès de la communauté automobile marocaine.

Pour accompagner son arrivée sur le marché marocain, KGM s’appuie sur trois premiers points de vente situés à Rabat et Casablanca. Ces showrooms inauguraux incarnent la volonté de la marque d’être au plus proche de ses clients et d’offrir un accueil à la hauteur de ses standards internationaux.

Showroom Rabat : 457 Bd Hassan II, Résidence Meryem Agdal, Rabat

Showroom Lissasfa N°1 RDC,Bd Abdellah Ibrahimi, Zone Industrielle, Hay hassani, Casablanca

Showroom Bandoeng : 1 Place Bandoeng, Casablanca

« Le lancement de KGM au Maroc symbolise l’ouverture d’un nouveau chapitre dans notre vision de la mobilité. Avec des modèles à la fois performants, robustes et élégants, KGM répond parfaitement aux attentes des automobilistes marocains en quête de confiance, de technologie et de plaisir de conduite », déclare Souhail HOUMAINI, Directeur Général de M-AUTOMOTIV. « À travers cette introduction, nous confirmons notre engagement à proposer des marques à fort potentiel, capables de transformer le paysage automobile marocain. KGM est une marque ambitieuse, fidèle à l’esprit d’innovation coréen et résolument tournée vers l’avenir. »

Une gamme complète dès le lancement

KGM propose dès son arrivée au Maroc des modèles adaptés à tous les usages, du SUV urbain au pick-up, en passant par les véhicules électriques et familiaux.

Torres ICE – SUV familial polyvalent : Le Torres ICE combine puissance, confort et design avec brio. Propulsé par un moteur 1.5L turbo de 163 ch et 280 Nm de couple, il offre un équilibre parfait entre performance et polyvalence. Son châssis robuste et ses dimensions généreuses en font un SUV familial idéal, prêt à affronter tous les trajets. À l’intérieur, l’habitacle moderne dispose d’un écran central 12,3 pouces, d’une connectivité complète via Apple CarPlay et Android Auto, de finitions soignées et d’un toit ouvrant qui inonde l’espace de lumière naturelle pour un confort optimal.

Torres EVX – SUV 100 % électrique : Pionnier de la mobilité durable, le Torres EVX est animé par une motorisation électrique de 152,2 kW (207 ch) offrant une autonomie WLTP de 462 km. Ce SUV moderne et raffiné séduit par son double écran 12,3 pouces, ses aides à la conduite avancées et son coffre modulable jusqu’à 1 662 litres, idéal pour les longs trajets ou les escapades familiales. Le Torres EVX incarne une expérience de conduite fluide, silencieuse et résolument technologique.

Tivoli – SUV compact urbain : Compact et polyvalent, le Tivoli est le SUV parfait pour la vie citadine. Son moteur essence 1.5L turbo (163 ch, 280 Nm) assure dynamisme et efficacité, tandis que son habitacle moderne et fonctionnel offre un confort optimal pour tous les trajets. Ses sièges arrière rabattables et son coffre modulable en font un compagnon idéal pour le quotidien, capable de s’adapter aux besoins d’une clientèle urbaine active.

Rexton – SUV haut de gamme : À l’heure où les motorisations diesel se font de plus en plus rares sur le marché marocain, le Rexton se démarque en proposant un moteur diesel 2.2L puissant, endurant et parfaitement adapté aux longues distances. Avec 202 ch et 441 Nm de couple, il offre une réponse immédiate, une consommation optimisée et une vraie sérénité de conduite, notamment pour ceux qui roulent beaucoup. Sa boîte automatique 8 rapports et sa transmission 4×4 intelligente garantissent une maîtrise totale sur tous types de routes, de l’autoroute aux pistes. À bord, le Rexton affirme son standing premium : sellerie cuir, sièges chauffants et ventilés, grand écran tactile, toit ouvrant panoramique… Un habitacle spacieux et élégant pensé pour le confort de toute la famille.

Musso Grand – Pick-up polyvalent et robuste : Pensé pour la polyvalence, le Musso Grand combine robustesse et confort. Son moteur diesel 2.2L de 202 ch, disponible en 4×2 ou 4×4, s’adapte aussi bien aux besoins professionnels qu’aux loisirs. La cabine double spacieuse, les aides à la conduite et le plateau arrière renforcé font du Musso Grand un pick-up fiable, pratique et performant pour tous les usages.

Les atouts qui forgent la signature KGM

Entre savoir-faire coréen, innovation technologique et exigence de qualité, KGM se distingue par une approche globale de la mobilité où robustesse, design et performance se conjuguent pour répondre aux attentes d’une clientèle moderne et exigeante :

Fiabilité coréenne : issue d’un savoir-faire industriel reconnu, la marque conçoit des véhicules robustes et durables, adaptés aussi bien aux trajets urbains qu’aux longues distances.

Design distinctif : un style affirmé et contemporain qui traduit l’identité forte de KGM et sa volonté d’allier élégance, modernité et caractère.

Habitabilité et confort : des SUV spacieux offrant des volumes généreux, des finitions soignées et un niveau de confort étudié pour le quotidien.

Polyvalence de la gamme : une offre complète couvrant les principaux segments du marché — du SUV compact au pick-up, en passant par le SUV haut de gamme et le 100 % électrique.

Dynamique internationale : le rebranding en KGM (KG Mobility), porté par le KG Group, marque une nouvelle ère d’innovation et d’ouverture vers la mobilité du futur.

Adaptation au marché marocain : une gamme pensée pour répondre à tous les usages — citadins, familiaux, professionnels ou électriques — avec un rapport qualité/prix particulièrement compétitif.

Positionnement différenciant : KGM s’impose comme une alternative forte et crédible sur le marché marocain, grâce à l’équilibre qu’elle propose entre design, technologie, robustesse et accessibilité.

À propos de KGM

Née en Corée du Sud en 1954, KGM (KG Mobility) est un constructeur automobile à l’histoire riche et à la vision résolument tournée vers l’avenir. Forte d’un héritage industriel reconnu et d’une expertise dans la conception de véhicules SUV et utilitaires, la marque s’engage aujourd’hui dans une nouvelle phase de développement sous l’impulsion du KG Group.

Avec une stratégie centrée sur l’innovation, la durabilité et la qualité, KGM vise à redéfinir la mobilité moderne à travers une gamme complète de véhicules thermiques, hybrides et électriques, conçus pour offrir une expérience de conduite sûre, connectée et accessible à tous.

A propos de M-AUTOMOTIV

Née en juin 2023 de la collaboration entre Cap Holding et HS Gestion, M-AUTOMOTIV s’impose aujourd’hui comme le premier distributeur automobile au Maroc.

Le groupe commercialise les marques historiques Renault, Dacia et Alpine, propose une large gamme de véhicules d’occasion multimarques et un service après-vente reconnu pour sa qualité.

En novembre 2024, M-AUTOMOTIV a marqué un tournant en signant un partenariat exclusif avec JAC Motors, suivi du lancement de la marque SOUEAST en juin 2025.

Avec 27 points de vente à travers le Royaume, plus de 650 collaborateurs, et deux distinctions consécutives du prix “Élu Service Client de l’Année”, M-AUTOMOTIV incarne une vision claire : rendre la mobilité plus accessible, plus humaine et plus innovante.