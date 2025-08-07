Dons royaux à des familles nécessiteuses à Meknès et Moulay Driss Zerhoun

Une commission de la Chambellanie royale a procédé, jeudi, à la distribution de dons royaux au profit de familles nécessiteuses à Meknès et à Moulay Driss Zerhoun, à l’occasion de la célébration du moussem religieux annuel de Moulay Idriss Al-Akbar.

A Meknès, la commission, présidée par Mohammed Saâd Eddine Smij, chargé de mission auprès de la chambellanie royale, a remis des aides pécuniaires à 313 personnes en situation de précarité issues de la capitale ismaélienne.

Par la suite, la commission de la Chambellanie royale s’est rendue à Moulay Idriss Zerhoun où elle a distribué des aides pécuniaires au profit de 459 personnes dans le besoin. Elle a, par la même occasion, remis des paires de lunettes à des élèves malvoyants (46), des chaises roulantes à des personnes handicapées (04), des cartables (206) ainsi que des vêtements au profit de 33 orphelins.

Ces gestes royaux visent à venir en aide aux familles démunies et aux personnes malades et celles vivant dans une situation de précarité.

Ces dons royaux ont été remis lors d’une cérémonie organisée en présence notamment du secrétaire général de la préfecture de Meknès, des autorités locales, du délégué préfectoral des Habous et des affaires islamiques, du président du Conseil local des ouléma et d’autres personnalités.

A cette occasion, l’assistance a élevé des prières implorant Dieu de préserver SM le Roi Mohammed VI et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, ainsi que de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale.

Des prières ont également été élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, SM Mohammed V et SM Hassan II.