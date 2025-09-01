Abdellatif Maâzouz détaille la transformation de Casablanca-Settat (VIDÉO)

Casablanca-Settat change d’échelle. La région la plus peuplée et la plus productive du Royaume s’engage dans une nouvelle ère de projets structurants, conçus comme autant de leviers de transformation économique, sociale et écologique.

Dans un entretien accordé à Les Inspirations ÉCO dans le cadre du cycle «L’Invité des ÉCO», Abdellatif Maâzouz, président du Conseil régional, revient en détail sur cette dynamique.

Dans un contexte où la ressource en eau devient de plus en plus rare, voire parfois quasi inexistante, Casablanca innove pour préserver ses espaces verts et garantir leur entretien durable. La ville s’est engagée depuis plusieurs années dans une stratégie ambitieuse visant à exploiter des ressources hydriques non conventionnelles, notamment la réutilisation des eaux usées traitées.