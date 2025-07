Le groupe français Caravan Palace envoûte le public de Jazzablanca (VIDEO)

Samedi à Casablanca, la troisième soirée de la 18ᵉ édition du festival Jazzablanca s’est distinguée par une programmation éclectique, marquée par les performances de Black Eyed Peas, Caravan Palace et Nubya Garcia, des artistes de renommée internationale issus de scènes musicales variées.

Sur la scène Casa Anfa, le groupe français Caravan Palace, figure emblématique de l’électro-swing, a envoûté le public avec une prestation énergique mêlant jazz manouche, swing et musique électronique, à l’occasion de sa toute première apparition au Maroc.

Au micro de la MAP, Charles Delaporte, contrebassiste du groupe, a salué l’atmosphère singulière du festival, ainsi que le travail remarquable des équipes techniques mobilisées.

Le groupe a exprimé son souhait de revenir se produire au Maroc, soulignant l’accueil chaleureux du public casablancais et sa volonté de tisser des liens durables avec la scène musicale locale.

Plus tôt dans la soirée, sur la Scène 21, la saxophoniste britannique Nubya Garcia a transporté le public dans un univers à la fois expressif et empreint de diversité musicale.

À travers des titres comme « Solstice », « We Walk in Gold » ou encore « Odyssey », la musicienne a partagé une vision contemporaine du jazz, enrichie de sonorités classiques, R&B et broken beat.

La soirée s’est conclue avec une prestation du groupe américain Black Eyed Peas, qui a revisité ses plus grands succès devant un public conquis.

Avec plus de 35 millions d’albums et 120 millions de singles vendus, le groupe californien a marqué de son empreinte cette édition, confirmant sa place incontournable sur la scène musicale mondiale. Le groupe a interprété notamment Rock That Body, I Gotta Feeling et Pump It.

En parallèle, la scène Nouveau Souffle, installée au parc de la Ligue arabe, a accueilli le musicien Mehdi Qamoum, alias MediCament, qui a proposé une relecture des traditions gnaoua et amazighes, porté par son guembri à trois cordes dans une fusion singulière mêlant jazz, funk et musiques du monde.

Le festival Jazzablanca, dont les activités se poursuivent jusqu’au 12 juillet courant, maintient son engagement à offrir au public une expérience immersive, qui constitue une caractéristique essentielle de son identité.

S.L.