Jazzablanca: les Black Eyed Peas offrent un show exceptionnel

Le samedi 5 juillet restera longtemps gravé dans la mémoire de Jazzablanca. Dès les premières notes, l’ambiance à Anfa Park s’est imposée comme une évidence : celle d’un moment hors du commun.

Sur la Scène 21, Nubya Garcia a fait vibrer le public d’un jazz contemporain britannique élégant. Les festivaliers, déjà nombreux, se sont laissé ensuite emporter par l’énergie solaire de Caravan Palace, qui a transformé la scène Casa Anfa en dancefloor géant. Leurs mélodies électro-swing, pleines de joie et de malice, ont fait monter l’effervescence pour un final d’anthologie.

Puis les Black Eyed Peas sont entrés en scène. Leurs premiers refrains ont déclenché une vague d’enthousiasme qui n’a plus faibli. Pendant plus d’une heure, le groupe a enchaîné ses plus grands succès dans un show spectaculaire.

Cette soirée record n’a pas seulement brillé par son affluence exceptionnelle. Elle illustre aussi les valeurs essentielles qui animent le festival : la qualité de l’accueil, l’attention portée à chaque détail, la diversité d’un public intergénérationnel et la volonté constante d’assurer une organisation rigoureuse, favorisant convivialité, communion et sécurité dans un esprit familial et bienveillant.

Accueillir des artistes de renommée mondiale confirme le rayonnement grandissant de Jazzablanca, ainsi que la confiance que le festival inspire grâce à des conditions à la hauteur des attentes.

Cette réussite est le reflet d’un festival qui a atteint une maturité certaine, forgé avec passion, exigence et précision, affirmant chaque année sa capacité à grandir en qualité et en intensité.

Vendredi 4 juillet : entre fanfare, samba et disco légendaire

La veille, vendredi 4 juillet, la fanfare de Glen David Andrews avait installé une belle énergie au cœur de Casablanca, avec une parade festive entre Rick’s Café et le Marché Central. Le Parc de la Ligue Arabe avait accueilli Daraa Tribes pour un premier concert gratuit, marqué par un esprit de partage et de proximité avec le public.

À Anfa Park, la Scène 21 s’était ouverte avec le guitariste polonais Marcin, dont la virtuosité et le style singulier ont captivé les spectateurs. Puis, la Scène Casa Anfa a pris des couleurs brésiliennes avec le concert chaleureux de Seu Jorge, avant que Kool & The Gang ne transforment Anfa Park en une immense piste de danse.

La légendaire formation américaine a fait danser des milliers de festivaliers sur ses classiques indémodables, concluant le concert dans une atmosphère festive et complice.

Cap sur le Village : quatre soirs de musiques plurielles et de rencontres

Après ce week-end d’ouverture exceptionnel, le festival entre dans une nouvelle atmosphère. Du dimanche 6 au mercredi 9 juillet, Jazzablanca invite le public à prolonger l’expérience dans son Village, cœur vibrant d’Anfa Park, pensé comme un espace de découvertes, de convivialité et de partages musicaux.

Pendant quatre soirs, huit concerts réuniront des artistes venus d’horizons pluriels, reflétant l’ADN musicale du festival : ouverture, passion et partage :

Lundi 7 juillet

19h30 – Emel (Tunisie)

Une folk électronique singulière, entre poésie et engagement.

21h30 – Jordan Rakei (Nouvelle-Zélande / Royaume-Uni)

Le prodige de la néo-soul et du jazz contemporain.

Mardi 8 juillet

19h30 – Waaju meets Majid Bekkas Trio (Royaume-Uni / Maroc)

Une rencontre inédite entre groove londonien et rythmes gnaoua.

21h30 – Ezra Collective (Royaume-Uni)

L’énergie communicative de l’afrobeat et du jazz britannique.

Mercredi 9 juillet

19h30 – Alfa Mist (Royaume-Uni)

Figure emblématique du jazz nouvelle génération.

21h30 – Tif (Algérie / France)

Un rap éclectique aux influences pop et soul.