Hindi Zahra, Seal… Jazzablanca est lancé ! (VIDEOS)

Jazzablanca a levé le rideau sur sa 18ᵉ édition avec une première soirée qui a rassemblé un public heureux de renouer avec l’atmosphère unique du festival à Anfa Park. Entre moments de découverte et grandes retrouvailles, la magie de Jazzablanca a opéré dès les premières notes.

Chaque année, le festival cultive sa volonté d’ériger la musique en un véritable art de vivre. Une dimension essentielle de sa marque de fabrique. Pour sa 18ème édition, Jazzablanca arbore une scénographie renouvelée et des aménagements pensés pour conjuguer confort et immersion. Les espaces ont été élargis et embellis, avec des zones de détente, activations créatives et stands de restauration variés qui transforment Anfa Park en un véritable lieu de vie où la musique devient un art de partage.

La Scène 21 a lancé les festivités avec El Comité, collectif réunissant quelques-uns des plus talentueux musiciens cubains du moment. Leur virtuosité et l’énergie solaire de leurs compositions ont donné le ton : Jazzablanca reste fidèle à sa promesse de belles découvertes qui séduisent les mélomanes. Le concert a pris un relief tout particulier lorsqu’un invité surprise, le Maâlem gnaoua Khalid Sansi, les a rejoints pour un échange musical vibrant.

La Scène Casa Anfa s’est transformée en écrin vibrant dès l’entrée en scène de Hindi Zahra. Radieuse, l’artiste a retrouvé avec émotion le public marocain, partageant une belle énergie qui a conquis le public dès les premiers accords. Son concert s’est mué en un voyage sensoriel où se mêlaient blues, folk et racines berbères, dans une atmosphère magnétique.

La soirée a atteint son point d’orgue avec le concert tant attendu de Seal. La légende de la soul et du pop-rock britannique a offert un concert d’exception. Ses titres intemporels, de Kiss from a Rose à Crazy, ont fait résonner Casablanca, rassemblant plusieurs générations dans un même élan d’émotion et de ferveur.

La programmation se poursuivra ce vendredi 4 juillet avec plusieurs temps forts qui rythmeront Casablanca. Dès 17h00, la fanfare de Glen David Andrews s’élancera du Rick’s Café jusqu’au Marché Central, pour une parade festive aux sonorités de la Nouvelle-Orléans.

Le public pourra ensuite profiter d’un concert gratuit au Parc de la Ligue Arabe, où Daraa Tribes partagera son univers musical à partir de 18h00.

À Anfa Park, la soirée s’ouvrira à 19h00 avec le guitariste virtuose Marcin, avant de se poursuivre avec le Brésilien Seu Jorge (21h00) et de culminer avec le concert très attendu de Kool & The Gang à 23h00.

Programme – 18ème édition de Jazzablanca

“Anfa Park” & “Jazzablanca en ville”

Jeudi 3 juillet

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews” – De la mosquée Hassan II à El Hank.

19H00 – El Comité (Cuba) – Scène 21 – Anfa Park

21H00 – Hindi Zahra (Maroc) – Scène Casa Anfa – Anfa Park

23H00 – Seal (Royaume-Uni) – Scène Casa Anfa – Anfa Park

Vendredi 4 juillet

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews” – Du Rick’s café au Marché Central.

18H00 – Daraa Tribes (Maroc) – Scène Nouveau Souffle – Parc de la Ligue Arabe.

19H00 – Marcin (Pologne) – Scène 21 – Anfa Park

21H00 – Seu Jorge (Brésil) – Scène Casa Anfa – Anfa Park

23H00 – Kool & The Gang (États-Unis) – Scène Casa Anfa – Anfa Park

Samedi 5 juillet

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews” – D’Anfa Place à l’Hôtel Suisse.

18H00 – Mehdi Qamoum (Maroc) – Scène Nouveau Souffle – Parc de la Ligue Arabe.

19H00 – Nubya Garcia (Royaume-Uni) – Scène 21 – Anfa Park

21H00 – Caravan Palace (France) – Scène Casa Anfa – Anfa Park

23H00 – Black Eyed Peas (États-Unis) – Scène Casa Anfa – Anfa Park

Dimanche 6 juillet

19H30 – Salif Keita Acoustic (Mali) – Scène 21 – Anfa Park

21H30 – Aïta Mon Amour (Maroc / Tunisie) – Scène 21 – Anfa Park

Lundi 7 juillet

19H30 – Emel (Tunisie) – Scène 21 – Anfa Park

21H30 – Jordan Rakei (Nouvelle-Zélande / Royaume-Uni) – Scène 21 – Anfa Park

Mardi 8 juillet

19H30 – Waaju meets Majid Bekkas trio (Royaume-Uni / Maroc) – Scène 21 – Anfa Park

21H30 – Ezra Collective (Royaume-Uni) – Scène 21 – Anfa Park

Mercredi 9 juillet

19H30 – Alfa Mist (Royaume-Uni) – Scène 21 – Anfa Park

21H30 – Tif (Algérie / France) – Scène 21 – Anfa Park

Jeudi 10 juillet

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews” – De la mosquée Hassan II à El Hank.

19H00 – Faraj Suleiman Jazz Quintet (Palestine) – Scène 21 – Anfa Park

21H00 – Cory Henry & The Funk Apostles (États-Unis) – Scène Casa Anfa – Anfa Park

23H00 – Parcels (Australie) – Scène Casa Anfa – Anfa Park

Vendredi 11 juillet

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews” – Du Rick’s café au Marché Central.

18H00 – Anas Chlih Quintet (Maroc) – Scène Nouveau Souffle – Parc de la Ligue Arabe.

19H00 – Dominique Fils-Aimé (Canada) – Scène 21 – Anfa Park

21H00 – Oum (Maroc) – Scène Casa Anfa – Anfa Park

23H00 – Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange (Liban / France) – Casa Anfa – Anfa Park

Samedi 12 juillet

17H00 – Fanfare “Glen David Andrews” – De Anfa Place à l’Hôtel Suisse.

18H00 – Soukaina Fahsi (Maroc) – Scène Nouveau Souffle – Parc de la Ligue Arabe.

19H00 – Jupiter & Okwess (RDC) – Scène 21 – Anfa Park

21H00 – Hamid El Kasri & Mehdi Nassouli + Guests (Maroc) – Scène Casa Anfa – Anfa Park

23H00 – Macklemore (Etats-Unis) – Scène Casa Anfa – Anfa Park