Transport routier : le Maroc et l’Ukraine signent un accord international

Le Maroc et l’Ukraine ont signé un accord sur le transport routier international, samedi à Istanbul, en marge du Forum mondial sur la connectivité des transports.

Paraphé par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et le vice-ministre ukrainien du Développement des communautés, des territoires et des infrastructures, Serhiy Derkach, à l’issue de leur entretien, cet accord vise à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’Ukraine, et à faciliter le transport routier de passagers et de marchandises entre les deux pays.

En vertu de cet accord, les transporteurs ukrainiens peuvent acheminer des marchandises vers le Maroc, et les sociétés marocaines de transport peuvent, de leur côté, expédier des marchandises à travers l’Europe vers l’Ukraine, a déclaré M. Kayouh à la MAP.

Ce texte, a-t-il ajouté, revêt une importance particulière, et « nous travaillons actuellement à son développement afin de l’élargir à des domaines de coopération plus vastes ».

Pour sa part, le responsable ukrainien a souligné que l’accord revêt une importance capitale, en particulier pour l’Ukraine, qui a fait du développement du transport routier et de la logistique une priorité.

L’ouverture de nouvelles routes et l’établissement de partenariats supplémentaires permettront de stimuler l’économie ukrainienne en facilitant les échanges commerciaux, a affirmé le vice-ministre ukrainien, qui a salué le Maroc pour cette coopération mutuellement bénéfique et la signature de cet accord important.

Le Maroc prend part au Forum mondial sur la connectivité des transports, organisé du 27 au 29 juin à Istanbul, par le ministère turc des Transports et des Infrastructures avec le soutien de la Banque mondiale, avec une délégation de haut niveau conduite par M. Kayouh, qui comprend notamment l’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, et plusieurs directeurs et responsables du secteur du transport et de la sécurité routière.

Ce Forum international constitue une plateforme de haut niveau réunissant décideurs politiques, ministres, représentants d’organisations internationales et d’institutions financières mondiales, acteurs industriels et du secteur privé et experts, pour débattre des moyens de développement et d’optimisation des corridors de transport internationaux.