Transport routier: ce qui va changer à partir du 1er juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé jeudi qu’il procédera, à partir du 1er juillet, à la mise en œuvre d’un nouveau lot de services via le système informatisé « Téléservices ».

Cette opération concernera, à partir du 1er juillet, la délivrance et le retrait de la carte d’autorisation des véhicules de transport routier de marchandises pour compte d’autrui, ainsi que la délivrance et le retrait de la feuille de circulation des véhicules de dépannage, souligne le ministère dans un communiqué.

Elle concernera également, à partir du 10 juillet, les services de délivrance et de retrait de la carte d’autorisation des véhicules de transport mixte, la délivrance de la carte d’autorisation des véhicules de transport touristique, la délivrance de l’autorisation de circulation des véhicules de transport de personnel pour compte d’autrui ainsi que la délivrance de l’autorisation de circulation des véhicules de transport scolaire pour compte d’autrui, outre le renouvellement de la feuille de circulation des véhicules de transport scolaire pour compte propre, précise-t-on.

A cet effet, le ministère invite l’ensemble des entreprises opérant dans les secteurs précités et souhaitant bénéficier du système informatisé « Téléservices » à prendre contact avec les services extérieurs du ministère du Transport et de la Logistique afin de leur fournir toutes les informations et précisions nécessaires à ce sujet, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour bénéficier de ce système et la re-signature de la charte de ces services, téléchargeable via le site officiel du ministère.

Le même département indique que la mise en œuvre de ces nouveaux services s’inscrit dans le cadre de sa démarche continue de développement de l’administration électronique, à travers la digitalisation et l’amélioration des services, dans le but de renforcer l’efficacité et de simplifier les procédures au profit des usagers, en tenant compte des demandes exprimées par les professionnels du secteur du transport routier lors des différentes sessions du dialogue sectoriel, notamment celles relatives à la simplification et à la digitalisation des procédures administratives.