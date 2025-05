Météo Maroc: les températures en baisse ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 14 mai 2025 :

– Pluies ou averses parfois orageuses et localement importantes sur le Rif, le Moyen Atlas, l’Oriental, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Saïs et sur les plaines au Nord de Safi.

– Ciel passagèrement nuageux, avec ondées éparses sur la région de Tanger, la rive méditerranéenne, le Haut Atlas et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps relativement chaud sur les extrêmes sud-est et sud du pays.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur la rive méditerranéenne, l’Oriental, l’Atlas, les plaines Centres et les provinces Sud avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux de l’Oriental, de 12/17°C sur les côtes, le Sud-Est et les provinces sahariennes et de 07/13°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur les reliefs, le Sud de l’Oriental et le Sud-Est et en hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Safi et Tarfaya, devenant localement agitée à forte le soir entre Agadir et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.