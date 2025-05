Consulat Général du Maroc à Montpellier: le nouveau siège inauguré

Le Consulat Général du Royaume à Montpellier s’est installé, lundi, dans un siège flambant neuf, marquant une nouvelle étape dans l’engagement en faveur d’un service consulaire moderne, accessible et adapté aux besoins de la communauté marocaine résidant dans cette région du sud de la France.

L’inauguration du nouveau bâtiment, qui offre des conditions d’accueil optimales et une meilleure accessibilité aux usagers, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger visant la modernisation du réseau consulaire national, afin d’assurer un service public de qualité, à la hauteur des attentes des Marocains du monde.

Elle s’inscrit en droite ligne des Hautes Orientations du Roi Mohammed VI visant à répondre aux attentes des Marocains résidant à l’étranger dans une approche de proximité et d’efficacité, tout en incarnant les valeurs d’ouverture et d’attachement à la culture nationale.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de l’ambassadeure du Roi à Paris, Samira Sitail, de plusieurs personnalités françaises, dont des représentants des autorités locales, des élus et des membres de la communauté marocaine.

Dans une déclaration à la MAP, Sitail a affirmé que le nouveau siège est un édifice de proximité, moderne et fonctionnel qui répond aux exigences de la dynamique des relations maroco-françaises.

« Il s’agit d’un outil de proximité moderne, pensé pour accueillir dignement les quelque 200.000 Marocains de la région, renforcer les liens humains, culturels et économiques avec la France et répondre aux attentes de notre diaspora, conformément aux Hautes Orientations Royales », a-t-elle indiqué.

Avec ses locaux flambant neufs, ce consulat est bien plus qu’un simple lieu administratif. Il constitue un véritable point de contact humain et symbolique entre les Marocains de l’étranger et la mère patrie, a-t-elle souligné.

La circonscription consulaire de Montpellier couvre six départements du sud de la France (Hérault, Gard, Ardèche, Aveyron, Pyrénées-Orientales et Rodez), où résident près de 200.000 ressortissants marocains.

Le nouveau Consulat, adapté à la forte fréquentation des usagers, s’étend sur une superficie de 850 m² sur trois niveaux, entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Il abrite notamment une vingtaine de bureaux, deux salles de réunion, des salles d’archives, des salles d’accueil et un parking.

Le bâtiment a été acquis en novembre 2024 et a fait l’objet d’importants travaux de réaménagement afin de répondre aux standards les plus exigeants en matière de qualité d’accueil et de sécurité.

Les travaux de réaménagement ont permis d’intégrer une touche architecturale marocaine sur la façade et une décoration intérieure reflétant l’identité culturelle nationale, offrant ainsi un cadre à la fois fonctionnel et chaleureux.

Intervenant lors de la cérémonie d’inauguration, la consule générale du Royaume à Montpellier, Soumia Bouhamidi a souligné que cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la vision du Roi Mohammed VI tendant à renforcer les liens entre la communauté marocaine et la mère patrie, à travers un service de proximité, moderne et accessible.

La consule générale a souligné que l’ouverture de ces nouveaux locaux s’inscrit aussi dans le cadre du renforcement des relations maroco-françaises qui connaissent aujourd’hui une nouvelle dynamique, qui “marque la volonté commune et l’ambition renouvelée pour une coopération future basée sur la responsabilité partagée, le dialogue ouvert et le partenariat d’égal à égal entre deux pays souverains et amis”.

Ce nouveau bâtiment, a-t-elle affirmé, “incarne l’âme du Maroc” et “porte en lui les traits de cette identité riche et harmonieuse du Royaume, ce creuset de civilisations millénaires, de savoirs partagés et d’art raffiné ».

Mais au-delà de son esthétique, “le lieu est un outil au service de nos concitoyens, un pont entre les rives, une main tendue vers tous ceux qui portent dans leur cœur l’amour de notre Maroc », s’est-elle réjouie.

Bouhamidi a tenu à saluer, à cette occasion, l’engagement des membres de la société civile maroco-française de la région qui “sont, à leur manière, les ambassadeurs d’un Maroc ouvert, pluriel et solidaire et constituent un trait d’union entre les deux pays ».

Pour leur part, les membres de la diaspora marocaine relevant de la circonscription consulaire de Montpellier ont chaleureusement accueilli l’inauguration du nouveau bâtiment, qui constitue un symbole de proximité, de modernité et d’écoute, saluant un espace moderne, fonctionnel et accessible, qui témoigne de la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les Marocains établis à l’étranger, en leur offrant des services de qualité, dans un cadre accueillant et convivial.

Dans des déclarations à la MAP, ils ont également exprimé leur gratitude pour les efforts déployés afin d’améliorer l’accueil consulaire, simplifier les démarches administratives et rapprocher les services des besoins quotidiens des usagers.

Pour sa part, le préfet de l’Hérault, Francois-Xavier Lauch s’est félicité de l’amitié franco-marocaine, qui « vit, se renouvelle et se construit dans les échanges constants, dans la confiance partagée entre nos institutions”.

“Nous avançons main dans la main. C’est une nouvelle page qui s’écrit, plus forte, plus engagée et résolument tournée vers l’avenir”, a-t-il dit, notant que ce nouveau bâtiment consulaire est un pont vivant entre deux rives, offrant un cadre chaleureux pour découvrir un Maroc moderne et ouvert ».

A son tour, le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, qui a récemment effectué une visite au Maroc à la tête d’une importante délégation d’entrepreneurs, a exprimé son appréciation pour la dynamique remarquable de développement et des projets structurants à l’œuvre au Maroc, lesquels « témoignent d’une volonté forte d’inscrire le Royaume dans une modernité durable ».

Le Maroc, sous l’impulsion du Roi, se positionne aujourd’hui comme un acteur de premier plan dans des domaines stratégiques, notamment les énergies renouvelables et l’hydrogène vert, qui « constituent des sources d’inspiration pour nos propres politiques publiques », a-t-il dit.

Il a également mis en avant les liens profonds de longue date qu’entretient la métropole de Montpellier avec le Maroc, portées notamment par une importante communauté franco-marocaine pleinement intégrée à la vie municipale, réaffirmant sa volonté à « faire de Montpellier un acteur moteur de cette coopération fondée sur le respect mutuel, la réciprocité et une ambition commune pour l’avenir ».

La cérémonie d’inauguration s’est conclue par un moment de convivialité réunissant les participants autour d’une réception aux saveurs marocaines et aux rythmes de la musique traditionnelle.

