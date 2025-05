Partenariat stratégique entre OCP et AFD pour une agriculture verte

Le Groupe OCP et le Groupe AFD concrétisent leur partenariat stratégique en faveur de la transition bas carbone au Maroc et du développement d’une agriculture durable et inclusive au service de la sécurité alimentaire en Afrique.

Le Groupe OCP et l’AFD annoncent la signature d’un accord de financement de 350 millions d’euros, destiné à soutenir la mise en œuvre du programme d’investissement vert du Groupe OCP, d’un montant global de 13 milliards de dollars couvrant la période 2023- 2027.

Ce programme vise notamment à permettre au Groupe OCP d’utiliser 100% d’énergies propres d’ici 2027, 100% d’eau issue de sources non conventionnelles pour couvrir ses besoins industriels, et prévoit d’accroître ses capacités de production d’engrais décarbonés, notamment par l’intégration d’ammoniac vert, en vue de réduire progressivement l’empreinte carbone du Groupe pour atteindre son objectif de neutralité carbone sur l’ensemble de sa chaîne de valeur à l’horizon 2040.

Ce programme ambitionne ainsi de fournir aux agriculteurs, en particulier en Afrique, des engrais verts produits de manière durable et spécifiquement adaptés aux besoins des cultures, des climats et des sols. Combinée à un soutien au développement de pratiques agronomiques de précision innovantes et à un accès au financement et aux marchés,

cette stratégie du Groupe OCP vise à permettre aux agriculteurs de maximiser leur productivité pour contribuer à la sécurité alimentaire, tout en luttant contre le changement climatique.

Accompagnant la trajectoire de décarbonation du Groupe OCP, ce financement corporate apporté par l’AFD sera décaissé sur la base de l’atteinte d’indicateurs de performance ciblant prioritairement :

L’augmentation des capacités de production d’énergies propres et d’eau non conventionnelle,

Le développement de la production d’hydrogène et d’ammoniac verts, • L’intégration d’indicateurs climatiques et de biodiversité dans les processus de gestion des risques du Groupe.

En ligne avec l’ambition conjointe de développement d’une agriculture durable sur le continent africain, le Groupe AFD et le Groupe OCP ont également signé, le 17 avril 2025, un financement de la plateforme multi-acteurs MAVA (Mobilizing for Agricultural Value Chains in Africa) portée par INNOVX, visant à mobiliser et structurer des mécanismes de financement des chaînes de valeur agricoles en Afrique et à renforcer les systèmes

de production et de distribution alimentaires via le soutien aux initiatives et start-ups innovantes sur le continent.

À travers ces deux accords de financement, les deux partenaires poursuivent ainsi concrètement leur engagement commun en faveur de la transition bas carbone, de la production d’engrais verts au Maroc, et du développement d’une agriculture durable et inclusive servant la sécurité alimentaire en Afrique.

À propos du Groupe OCP

Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale croissante en lui fournissant les éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Fort de plus d’un siècle d’expertise et d’un chiffre d’affaires de plus de 9 milliards de dollars en 2024, OCP est le leader mondial des solutions de nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Basé au Maroc et présent sur cinq continents, le Groupe OCP emploie plus de 17 000 personnes et collabore avec plus de 350 clients à travers le monde.

OCP a récemment lancé une stratégie d’investissement vert visant à accroître la production d’engrais tout en investissant dans les énergies renouvelables. Cette stratégie prévoit un investissement global d’environ 13 milliards de dollars sur la période 2023- 2027, permettant désormais au Groupe d’utiliser 100% d’eau non conventionnelle depuis début 2025 (garantissant ainsi son autonomie complète, avec une capacité de dessalement de 560 millions de m³ par an d’ici 2027), d’atteindre 100% d’énergie propre d’ici 2027 et de parvenir à la neutralité carbone totale à l’horizon 2040 (Scopes 1 et 2 d’ici 2030, et Scope 3 d’ici 2040), tout en augmentant la production d’engrais verts.

Le Groupe OCP est fermement convaincu que leadership et rentabilité vont de pair avec responsabilité sociale et développement durable. Sa vision stratégique repose sur cette synergie entre performance économique et engagement sociétal.

Pour plus d’actualités et d’informations : www.ocpgroup.ma

À propos du Groupe AFD

Le Groupe AFD finance et accélère les transitions pour un monde plus juste, sûr et résilient, en s’engageant pour les populations avec ses partenaires, partout dans le monde. Fort de ses entités complémentaires – l’Agence française de développement pour les financements publics, Proparco pour l’investissement privé responsable, et Expertise France pour l’expertise technique – le Groupe répond à tous les enjeux liés au développement durable.

Engagé dans plus de 160 pays ainsi que dans les Outre-mer, il adapte ses interventions aux réalités du terrain, soutenant activement les initiatives locales. Avec plus de 4 000 projets alignés sur les Objectifs de développement durable (ODD), le Groupe AFD, au nom des Français, mobilise tous les acteurs engagés dans le développement économique et la préservation des biens communs : le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes

hommes ou encore la santé mondiale. Du côté des autres, pour un monde en commun. Pour plus d’informations : www.afd.fr