Caftan Week 2025 : la Fondation Dislog et Kaline s’unissent au service des jeunes talents (VIDEO)

Dans le cadre de la prestigieuse Caftan Week 2025, placée cette année sous le thème « Sahara, Héritage en Couture », deux acteurs majeurs du paysage entrepreneurial et social marocain ont marqué cette 25e édition par leur engagement fort envers la créativité, la jeunesse et le patrimoine : la Fondation Dislog et Kaline, marque de dermo-cosmétique du Laboratoire KPH.

Un coup de projecteur sur les jeunes stylistes

La Fondation Dislog Group a saisi cette opportunité pour réaffirmer son appui aux jeunes entrepreneurs en accompagnant la nouvelle génération de créateurs de mode. Elle a ainsi remis un chèque de 30 000 dirhams à Zineb Akka, lauréate du défilé des Jeunes Talents, un concours clé de cette semaine dédiée à la valorisation du caftan marocain et à l’innovation stylistique.

Ce soutien financier vise à encourager le développement professionnel de la jeune styliste, tout en lui offrant une meilleure autonomie créative. Par cette initiative, la Fondation réitère son ambition de soutenir les talents locaux et de contribuer activement à la préservation et au rayonnement de la culture marocaine.

Kaline, un partenaire Gold engagé

Partenaire Gold pour la deuxième année consécutive, Kaline s’est également illustrée lors de cette édition exceptionnelle. La marque, plébiscitée par les professionnels de la santé de la peau, a proposé aux participants un véritable voyage au cœur de ses soins dermo-cosmétiques, conçus en collaboration avec des dermatologues de renom.

De la protection solaire aux formules anti-âge, en passant par les traitements dépigmentants et les solutions pour peaux atopiques, Kaline a mis en avant la performance de ses produits, fruit de 18 ans de recherche et d’expertise. Cette présence à la Caftan Week 2025 s’inscrit dans une volonté d’étendre son engagement au-delà du champ médical, en accompagnant des événements culturels et en soutenant les jeunes designers marocains.

Une alliance pour la jeunesse, la culture et la beauté

À travers leurs actions respectives, la Fondation Dislog et Kaline traduisent leur engagement commun en faveur de la jeunesse, de la création marocaine et de la transmission culturelle. La Caftan Week 2025 devient ainsi bien plus qu’un événement de mode : un véritable tremplin pour les talents émergents et un espace de convergence entre tradition, innovation et responsabilité sociétale.