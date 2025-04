Vieillissement de la population mondiale : voici les propositions du FMI

Par LeSiteinfo avec MAP

Alors que la population mondiale vieillit, il est impératif d’élaborer des “politiques ciblées” favorisant un vieillissement en meilleure santé, ce qui permet de stimuler la participation au marché du travail, prolonger la vie professionnelle et améliorer la productivité, a recommandé le Fonds monétaire international.

Dans une rapport publié mercredi sous le titre: “L’essor de la Silver économie: implications mondiales du vieillissement de la population”, le FMI souligne que les pays peuvent exploiter le potentiel de l’économie des seniors pour stimuler la croissance et reconstituer les réserves budgétaires face aux vents contraires démographiques.

Publié dans le cadre des “Perspectives économiques mondiales”, le rapport souligne que le vieillissement ne concerne plus uniquement les pays riches, notant que les économies émergentes et en développement vieillissent elles aussi à un “rythme rapide ».

D’ici 2035, la plupart des économies avancées et des principaux marchés émergents auront franchi le “point de bascule démographique”, où la population en âge de travailler commencera à diminuer, prévient le Fonds.

Cette évolution pourrait ralentir la croissance mondiale et mettre à rude épreuve les systèmes de retraite publics, note-t-il, tout en nuançant que les recherches montrent qu’un vieillissement plus sain peut offrir aux pays un précieux coup de pouce économique.

Des personnes âgées en meilleure santé sont plus susceptibles de rester sur le marché du travail, de travailler plus longtemps et de gagner plus, soutient l’institution de Bretton Woods, qui maintient que ce fait pourrait contribuer à hauteur d’environ 0,4 pc à la croissance du PIB mondial chaque année entre 2025 et 2050.

Le FMI souligne que des mesures telles que le relèvement de l’âge de la retraite, l’encouragement de la participation des femmes au marché du travail et l’investissement dans les programmes de santé et de prévention pour les personnes âgées pourraient “alléger considérablement la pression budgétaire et soutenir la croissance”.

Le vieillissement de la population n’est pas uniquement un défi, mais également une opportunité, soutient encore le FMI.

Pour bénéficier de ces opportunités, il recommande des réformes stratégiques pour que les sociétés vieillissantes puissent maintenir leur productivité, renforcer leur santé budgétaire et assurer la stabilité économique.