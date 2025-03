«Oiseaux du Mexique» : une exposition inédite au musée Yves Saint Laurent Marrakech (PHOTOS)

Fort du succès retentissant de « Serpent » (2023), première exposition marocaine consacrée à l’art aborigène australien, le Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm) déploie à nouveau ses ailes culturelles avec « Oiseaux du Mexique », une odysée curatoriale inédite placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Entre symboles ancestraux et créations contemporaines, cette exploration esthétique et anthropologique dévoile, pour la première fois en Afrique du Nord, plus de 90 œuvres et objets rares, issus d’une vingtaine de collections publiques et privées mexicaines.

L’avifaune, miroir d’une identité millénaire

Conçu sous l’angle inédit des oiseaux, Oiseaux du Mexique met en lumière l’omniprésence de ces créatures dans l’art et l’artisanat mexicains, ainsi que leur influence sur les créateurs au fil des siècles—des coqs et canaris aux pélicans, pigeons, hérons, paons et aigles. Sculptés, peints, ciselés ou brodés sur vases, parures, tableaux et autres objets décoratifs, ils traversent les époques, de l’âge classique maya aux avant-gardes artistiques modernes.

En parallèle à cette richesse esthétique, Oiseaux du Mexique dévoile une volière d’une variété impressionnante, partie intégrante du paysage mexicain contemporain et de la vie quotidienne de ses habitants

Plumes et symboles : un langage universel

Au-delà de leur représentation artistique, les oiseaux occupent une place centrale dans l’imaginaire collectif mexicain. L’exposition révèle ainsi l’importance des plumes et leur foisonnante palette de textures, de couleurs et de formes dans des traditions artisanales emblématiques : l’orfèvrerie de Taxco (État de Guerrero), la céramique de Tlaquepaque (Jalisco) et de Guanajuato, mais aussi la poterie, l’ébénisterie, la joaillerie et le textile. Cette dimension artistique et spirituelle, qui traverse les siècles, trouve un écho particulier au Maroc, où l’artisanat et la symbolique de la faune occupent également une place prépondérante.

Un projet fruit d’une collaboration Maroc-Mexique inédite

Contrairement aux expositions importées clés en main, Oiseaux du Mexique est une création originale, née d’un dialogue approfondi entre le Maroc et le Mexique. Imaginée par le commissaire d’exposition mexicain Juan Gerardo Ugalde Salinas, restaurateur des collections du musée Pierre Bergé des Arts Berbères et du musée Yves Saint Laurent Marrakech depuis 2023, cette exposition est le fruit de mois de recherches et de collaborations scientifiques avec des experts en histoire de l’art et en anthropologie.

Parmi eux, la conseillère scientifique Ana Elena Mallet, éminente conservatrice mexicaine spécialisée dans le design moderne et contemporain, membre du conseil consultatif du Museo Universitario de Ciencias y Artes (UNAM) et commissaire invitée de l’exposition Crafting Modernity: Design in Latin America, 1940-1980 au Museum of Modern Art de New York (2024).

Des prêts exceptionnels de prestigieuses institutions mexicaines

L’exposition bénéficie de prêts exceptionnels de prestigieuses institutions mexicaines : l’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire (INAH), l’Institut National des Beaux-Arts et de Littérature (INBAL), et l’Institut National des Peuples Indigènes (INPI).

C’est la première fois qu’un ensemble aussi conséquent de trésors patrimoniaux mexicains est présenté en Afrique du Nord. À travers ces chefs-d’œuvre, Oiseaux du Mexique offre un panorama inédit de l’évolution artistique et identitaire du Mexique, soulignant la richesse et la singularité d’un patrimoine toujours vivant.

Un regard croisé sur la nature et la culture

Plus qu’une simple exposition, Oiseaux du Mexique se veut une célébration du dialogue entre les arts et les cultures, entre le Mexique et le Maroc, entre l’ancien et le contemporain. Il s’agit d’une réflexion sur les rapports singuliers que les humains entretiennent avec leur environnement naturel, matériel et immatériel, célébrant les liens intrinsèques entre les concepts de « nature » et de « culture », des thématiques profondément ancrées dans l’ADN du musée et du Jardin Majorelle.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art, les passionnés de patrimoine et tous ceux qui souhaitent découvrir la beauté du monde sous un prisme nouveau.

Une programmation culturelle riche et variée

En marge de l’exposition, une programmation culturelle riche et variée sera proposée : conférences, concerts, rencontres, et cycle de projections de dix films mexicains du 1er mars au 26 juillet 2025, en simultané à l’auditorium Pierre Bergé du musée et à la Cinémathèque de Tanger, avec le soutien de la Fondation Jardin Majorelle. Les séances seront gratuites, et le calendrier sera disponible sur le site du Jardin Majorelle.

Plongez dans l’âme vibrante du Mexique ! Oiseaux du Mexique vous ouvre les portes d’un monde fascinant, où l’art et la nature se rencontrent. Le musée Yves Saint Laurent Marrakech vous attend pour une exploration mémorable.