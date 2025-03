Les Nocturnes du Patrimoine 2025 illuminent Casablanca

La 5ᵉ édition des Nocturnes du Patrimoine de Casablanca, organisée par Casamemoire du 13 au 15 mars 2025, a une nouvelle fois captivé un large public, attirant +3500 visiteurs venus explorer autrement le patrimoine architectural et culturel de la ville. Entre visites guidées exclusives et programmation culturelle riche, cet événement phare continue d’affirmer son rôle incontournable dans la mise en lumière du patrimoine Casablancais.

L’événement a débuté le 13 mars à l’American Arts Center, par une rencontre avec Salim Benmlih, ingénieur géomètre-topographe et expert foncier marocain, autour de l’importance des nouvelles technologies au service de la conservation du Patrimoine.

Les 14 et 15 mars, +150 guides médiateurs bénévoles, formés et encadrés par Casamemoire, ont accompagné les +3500 visiteurs à travers quatre circuits emblématiques, permettant d’explorer la diversité architecturale de Casablanca :

Circuit de la Corniche et son patrimoine balnéaire (nouveauté de cette 5 e édition),

Circuit de l’Ancienne Médina et ses ruelles chargées d’histoire,

Circuit du Centre-Ville et son panorama sur l’architecture du XXe siècle

Circuit des Habous, véritable joyau néo-mauresque.

Enrichissant l’expérience des Nocturnes du Patrimoine de Casablanca, des lectures poétiques ont résonné dans des lieux symboliques de Casablanca, avec les voix inspirantes de :

Sanae Assif à la Mahkama du Pacha aux Habous,

Salma Naguib au Cinéma Ritz dans le Centre-Ville,

Mouna Ouafik à la Maison de l’Union de l’Ancienne Médina.

Cette 5ᵉ édition prouve une fois de plus que le patrimoine de Casablanca passionne et rassemble. Voir autant de visiteurs arpenter la ville sous un nouveau regard est une victoire pour la préservation et la transmission de notre mémoire collective.

Casamemoire remercie l’ensemble des participants, guides, intervenants et partenaires pour leur engagement et leur intérêt pour le patrimoine Casablancais, et donne rendez-vous du 12 au 18 mai 2025 pour la 14ᵉ édition des Journées du Patrimoine de Casablanca, un nouveau temps fort pour célébrer et valoriser l’héritage architectural et culturel de la ville sous le thème : « Art Déco – entre héritage et modernité ».