Vers la baisse des prix des carburants au Maroc

Il est prévu que les prix des carburants enregistrent une baisse lors de cette 2ème quinzaine de mars. Selon Houcine El Yamani, le secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, a assuré que le prix du gasoil devrait baisser à 9,76 dirhams et celui de l’essence à 11,10 dirhams.

Cette baisse, a précisé notre source dans une déclaration à Le Site info, fait suite à la baisse du prix du baril de pétrole et des coûts du gasoil et de l’essence sur le marché international.

Par ailleurs, El Yamani a relevé que les prix appliqués dans les stations-service ne descendent pas en dessous de 11 dirhams pour le gasoil et 13 dirhams pour l’essence, ce qui montre que la libéralisation des prix a conduit à une hausse des tarifs, et que les rapports du Conseil de la concurrence n’ont eu aucun impact».

La même source a souligné par ailleurs que « la situation est critique en matière de stocks », en raison des fortes vagues et des mauvaises conditions météorologiques au cours des derniers mois, rendant difficile le déchargement des importations de produits pétroliers.

H.M.