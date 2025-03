Chutes de neige au Maroc: l’alerte météo mobilise les autorités

Par LeSiteinfo avec MAP

Les équipes de déneigement de la province d’Azilal poursuivent leur mobilisation pour assurer la sécurité des usagers de la route, en réponse au nouveau bulletin météorologique, annoncé mercredi, et prévoyant des chutes de neige pouvant atteindre entre 50 et 80 cm dans la région.

Les autorités locales et les services de la Direction provinciale de l’équipement ont déployé à cet effet une flotte composée de 35 engins dont des chargeurs, des niveleuses et des camions à étraves en plus d’importantes ressources humaines comprenant ingénieurs, conducteurs d’engins et autres agents, le but étant de prévenir toute éventuelle perturbation de la circulation.

Selon la direction provinciale de l’équipement, cette mobilisation a pour objectif de sécuriser et de rouvrir l’ensemble des axes routiers bloqués en raison des chutes de neige, tout en assurant le désenclavement des zones rurales et montagneuses. Ces interventions sont menées aussi bien sur les routes nationales que régionales, ainsi que sur les autres pistes, qu’elles soient classées ou non, à travers l’ensemble de la province.

Par ailleurs, des barrières à neige ont été installées de manière préventive dans les zones vulnérables aux intempéries dans un souci de renforcer la sécurité des usagers de la route et de garantir la fluidité du trafic dans ce contexte météorologique particulièrement difficile.

La présence des équipes de déneigement a été renforcée au niveaux des axes majeurs, à savoir la route régionale n° 302 reliant Tabant à Zaouiat Ahansal, la route nationale n° 23 reliant Demnate à Ouarzazate, ainsi que la route régionale n° 317 reliant Tabant à la province de Tinghir.

Ces interventions, qui se poursuivent à la faveur d’une mobilisation de taille de l’ensemble des services concernés, s’inscrivent dans le cadre du plan d’action provincial visant à faire face aux effets de la vague de froid.

Dans des déclarations à la MAP, nombre de conducteurs de transport de marchandises empruntant la route reliant Tabant à Zaouiat Ahensal ont salué la mobilisation continue des équipes de déneigement, soulignant que le trafic demeure fluide en dépit des conditions météorologiques difficiles.

Ils ont fait part de leur satisfaction quant à l’efficacité des interventions ayant permis de maintenir la sécurité et la circulation dans cette zone.

Le plan d’action provincial pour atténuer les effets de la vague de froid, mis en place pour limiter les dommages potentiels causés par les perturbations météorologiques, a recensé 397 douars répartis sur 25 collectivités territoriales de la province d’Azilal.

La région de Béni Mellal-Khénifra dispose d’un important réseau routier de 4.296 km, dont 1.136 km concernés directement par les chutes de neige pendant la période hivernale, ce qui représente 26% de l’ensemble du réseau routier de la région.

