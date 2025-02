Hausse des prix des poissons: un professionnel rassure les Marocains

A l’approche du mois de Ramadan, les prix des poissons ont enregistré une hausse importante, ce qui a provoqué la colère des consommateurs.

Toutefois, un professionnel du secteur a tenu à rassurer les Marocains. Dans une déclaration à Le Site info, il a confié que les prix des poissons connaîtraient une baisse vers la 2ème semaine du mois sacré.

«Les bateaux de pêche prendront la mer au cours de cette semaine, après la fin du repos biologique. Malgré la forte demande constatée pendant le Ramadan, les prix devraient bientôt se stabiliser», précise notre source.

Rappelons que les crevettes ont grimpé à 140 dirhams le kilo, les prix des sardines oscillent entre 16 et 20 dirhams, les tarifs des soles sont passés à 120 dirhams, le congre entre 50 et 60 dirhams et les calamars 140 dirhams.

Sur la Toile, de nombreux internautes ont affiché leur indignation, appelant les responsables à intervenir pour faire réguler les prix et renforcer les contrôles au niveau des marchés.

H.M.