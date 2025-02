Ramadan 2025: Ramez Galal dévoile le nom de son programme (PHOTO)

L’acteur et chanteur égyptien, Ramez Galal, a fait la promotion de sa nouvelle émission intitulée « Ramez Elon Masr » et programmée pour le mois sacré de Ramadan.

Sur son compte Instagram, l’artiste a publié le poster de son nouveau programme, qui sera diffusé sur MBC Masr, et a écrit : «Au nom de Dieu et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager… Que tout se déroule pour le mieux, avec bienveillance. Ramadan Karim et bonne année à tous ! «Ramez Elon Masr» pendant Ramadan 2025 sur MBC Masr. Que Dieu nous vienne en aide».

Pour rappel, Ramez Galal propose des émissions de caméras cachées depuis 2009, avec des concepts variés et des titres accrocheurs tels que «Ramez Qalb Al Assad», «Ramez Thaâlab Al Sahra» ou encore « Ramez Qirsh Al Bahr ».

H.M.