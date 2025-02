Top School in Morocco : nouvelles règle du jeu pour la 4e édition du classement des écoles de commerce et d’ingénieurs

Le monde de l’enseignement supérieur marocain est vaste, complexe, et parfois déroutant pour les futurs étudiants. Public ou privé ? Écoles de commerce ou d’ingénieurs ? Comment savoir quelles écoles forment les meilleurs talents, prêts à s’intégrer dans le monde professionnel ? C’est pour répondre à ces questions qu’a été lancé Top School in Morocco.

Après quatre ans de succès, le classement, initié par Campus Mag, a évolué pour adopter un système novateur, celui des « tiers », permettant de regrouper les écoles selon leur niveau d’excellence. Les résultats du ranking seront annoncés lors du salon MASTER PLUS, qui réunit l’écosystème RH le 10 avril 2025 à Casablanca.

Top School in Morocco© revient et innove. Le ranking 2025 se réinvente avec l’introduction d’un système de « tiers ». Qu’est-ce que c’est exactement ? Ce modèle, largement utilisé dans les classements internationaux, regroupe les écoles en trois catégories homogènes : Top Tier #1, Top Tier #2, et Top Tier #3. L’objectif est de donner aux étudiants, aux recruteurs et aux écoles elles-mêmes une lecture plus claire de la place de chaque établissement dans le paysage éducatif marocain.

« Le classement Top School in Morocco s’est toujours voulu un guide fiable pour les étudiants et les recruteurs. Après analyse, nous avons constaté qu’il existait des écoles très proches les unes des autres, tant sur le plan académique que sur celui des résultats professionnels.

C’est pourquoi nous avons opté pour un système de tiers, qui permet de regrouper les écoles en trois catégories homogènes, offrant ainsi une évaluation plus juste et précise de leurs forces spécifiques », explique Youssef Ziraoui, directeur de publication de Campus Mag et initiateur du projet.

« Ce n’est pas simplement un classement, mais une organisation en groupes qui met en lumière les écoles ayant des niveaux de performance comparables, facilitant ainsi une évaluation plus juste et pertinente pour les étudiants et recruteurs. »

Un Classement fondé sur l’opinion des recruteurs

Depuis sa création, Top School in Morocco© repose sur un principe simple mais puissant : il s’appuie sur les avis des recruteurs pour établir son classement, en sollicitant plus de 60 DRH d’entreprises marocaines de premier plan. « Notre ambition est de créer un classement qui va au-delà des considérations académiques théoriques, en se concentrant sur l’impact réel des écoles sur l’employabilité et la réussite professionnelle des jeunes diplômés », précise Youssef Ziraoui. « Les entreprises cherchent des jeunes talents qui sont prêts à s’intégrer rapidement dans le monde professionnel, et c’est cet aspect que nous avons voulu mettre en lumière. »

Les recruteurs interrogés ont évalué les écoles selon trois grands critères. Le premier, la notoriété spontanée, permet de mesurer l’impact d’une école dans l’esprit des recruteurs : quelles écoles sont citées en priorité lorsqu’il s’agit de recruter les meilleurs profils ? Le second critère, celui du classement critériel, évalue les diplômés sur leur comportement en entretien, leur capacité d’intégration, leur potentiel d’évolution et leur influence dans les entreprises. Enfin, le dernier critère repose sur les salaires des jeunes diplômés, un indicateur fort de l’employabilité des écoles.

« Le lien direct entre les salaires et les écoles est essentiel. Il montre l’impact tangible des formations sur les perspectives professionnelles des étudiants », ajoute Youssef Ziraoui. « Nous voulons offrir un classement qui soit un véritable outil d’aide à la décision, aussi bien pour les étudiants que pour les recruteurs. »

Une boussole pour les étudiants, les recruteurs et… un puissant outil de valorisation pour les Écoles

Top School in Morocco n’est pas seulement un classement. C’est une véritable boussole pour les étudiants, leur offrant une vision claire des écoles qui les prépareront le mieux à leur avenir professionnel.

Mais c’est aussi un outil pour les recruteurs, leur permettant de se repérer dans un large éventail d’établissements et d’identifier les écoles qui forment les talents les plus recherchés. « Nous avons créé ce classement pour être une référence, pour guider les étudiants dans leur parcours et pour aider les recruteurs à faire des choix éclairés », conclut Youssef Ziraoui.

« Notre ambition est de participer à la construction d’un système éducatif plus performant, en fournissant aux écoles un outil de promotion qui les aide à se démarquer et à se positionner parmi les meilleures. »

Avec l’introduction du classement en tiers, le classement Top School in Morocco© permet aux écoles de se positionner de manière plus précise et plus valorisante. « Pour les écoles, c’est une véritable reconnaissance de leur excellence », poursuit Youssef Ziraoui. « Le classement leur offre une plateforme pour démontrer leur leadership dans l’enseignement supérieur marocain et attirer ainsi les meilleurs étudiants. » De fait, cette année encore, les écoles classées pourront bénéficier d’une vitrine dédiée sur le site Topschoolinmorocco.com.

Cet espace en ligne permettra à chaque établissement de valoriser son offre pédagogique, de répondre directement aux questions des étudiants intéressés par leurs programmes, et de mettre en avant leurs spécificités. Les écoles pourront ainsi publier des informations détaillées sur leurs cursus, organiser des journées portes ouvertes virtuelles, et promouvoir des événements ou des initiatives destinés à attirer de futurs étudiants.

Cette plateforme se veut un véritable lien direct entre les écoles et leur public cible, facilitant ainsi l’accès à l’information et renforçant la visibilité des écoles au sein de l’écosystème éducatif marocain.