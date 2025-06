Le Raja et le Wydad parmi les 100 clubs les plus suivis au monde

Le Raja et le Wydad de Casablanca figurant dans un classement prestigieux qui consacre l’influence mondiale des clubs de football sur les réseaux sociaux.

Selon le dernier rapport du CIES Football Observatory, publié en juin 2025, le RCA et le WAC figurent tous deux parmi les 100 clubs les plus suivis au monde sur les cinq principales plateformes sociales : Instagram, Facebook, X (ex-Twitter), TikTok et YouTube.

Dans un palmarès largement dominé par les mastodontes européens — le Real Madrid en tête avec plus de 470 millions de followers, suivi par le FC Barcelone et Manchester United — les représentants marocains tirent leur épingle du jeu.

Le Raja se distingue avec 12,3 millions de followers, ce qui le place à la 59e position mondiale. Un chiffre impressionnant qui en fait le club marocain le plus suivi et le 6e plus populaire du monde arabe.

Le Wydad, de son côté, occupe la 99e place avec 6,5 millions d’abonnés. Il se classe ainsi 8e parmi les clubs arabes les plus suivis, confirmant une présence solide malgré une concurrence régionale féroce dominée par les clubs saoudiens et égyptiens.

Classement des clubs arabes les plus populaires (followers cumulés) :

Al-Nassr (Arabie Saoudite) : 62 millions

Al-Ahly (Égypte) : 57,7 millions

Al-Hilal (Arabie Saoudite) : 37,7 millions

Zamalek (Égypte) : 17,2 millions

Al-Ittihad (Arabie Saoudite) : 15,5 millions

Raja (Maroc) : 12,3 millions

Al-Ahli (Arabie Saoudite) : 10,7 millions

Wydad (Maroc) : 6,5 millions

La présence des deux clubs casablancais dans ce classement mondial souligne l’importance grandissante de leur notoriété numérique. Au-delà de la rivalité sportive, le Raja et le Wydad s’imposent comme des marques fortes, capables de rivaliser en visibilité avec de grands clubs étrangers.

