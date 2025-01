Aziz Akhannouch préside le premier CA de l’Agence marocaine des médicaments

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, la première réunion du Conseil d’administration de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, créée dans le cadre du chantier de la promotion du système de la santé, que le Roi Mohammed VI entoure de Sa Haute Sollicitude, et en application des dispositions de la loi-cadre 06.22 relative au système de la santé national.

Cette première réunion du Conseil d’administration a été l’occasion d’examiner les volets stratégiques liés à l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, créée en vertu de la loi 10.22, d’adopter le programme d’action et le budget prévisionnel de l’Agence au titre de l’exercice 2025 et d’approuver l’organigramme et le statut du personnel de l’Agence, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Le Chef du gouvernement a mis l’accent sur le rôle vital du secteur des médicaments et des produits de santé, en tant que levier essentiel pour consacrer la souveraineté de notre pays dans le domaine du médicament, en application des Hautes Directives Royales, soulignant que la question du médicament dépasse la dimension sanitaire et porte également un impact matériel et social, en contribuant à garantir un accès équitable à toutes les catégories de la société aux médicaments.

Les missions de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé consistent notamment à assurer la disponibilité, l’accessibilité, la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments et des produits de santé, ainsi que le suivi permanent des prix des médicaments.

Elles portent également sur la précaution, la vigilance et l’analyse des risques sanitaires dans le domaine des médicaments et des produits de santé en coordination avec les secteurs concernés, ainsi que sur l’encouragement de l’utilisation de médicaments génériques et de biosimilaires dans le but de maîtriser les dépenses et d’améliorer l’efficience économique, fait savoir la même source.