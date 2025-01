Investissements : 20 projets approuvés pour 17,3 milliards de dirhams

Par LeSiteinfo avec MAP

Les 20 projets approuvés lors de la réunion, mercredi, de la 7ème Commission nationale des investissements sont révélateurs de la dynamique et de l’attractivité accrue du Royaume en termes d’investissement étranger, a indiqué le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane.

« Le Maroc ne cesse de déployer des efforts intenses en vue de drainer les investisseurs et de promouvoir le climat des affaires, dans un esprit de consolidation de son rayonnement en la matière », a déclaré M. Zidane à la presse à l’issue de cette réunion tenue sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

La Commission a donné son aval pour des projets d’investissement dans plusieurs secteurs d’activité, notamment l’industrie, le tourisme et la transition énergétique, a-t-il précisé, ajoutant qu’ils permettront la création de près de 27.000 emplois.

En effet, ces projets se déclinent en deux catégories : la première bénéficie du système de soutien de base à hauteur de 4,3 MMDH pour quelque 5.500 emplois, alors que la seconde tire profit du système de soutien stratégique à hauteur de 13 MMDH, pour créer 21.500 emplois couvrant 14 provinces et préfectures dans sept régions.

Ont pris part à cette réunion la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des sports, Mohamed Saad Berrada, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed Bouari, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Elle a également été marquée par la présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, de la secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouch, du secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, Hicham Sabiry, et du Directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki.