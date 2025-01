Complications liées au diabète: SUN PHARMA organise une caravane de dépistage

En collaboration avec le Ministère de la Santé, SUN PHARMA organise une caravane de dépistage à Casablanca pour lutter contre les complications

Face à la progression alarmante du diabète au Maroc, les Laboratoires SUN PHARMA, en collaboration avec le Ministère de la Santé et l’association Oulfa, ont organisé une caravane de dépistage et de sensibilisation. Cet événement, qui s’est tenu le samedi 25 janvier à Sidi Moumen à Casablanca, vise à détecter précocement les complications liées à cette maladie et à sensibiliser les patients à une meilleure gestion de leur santé.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de prévention proactive. Avant le jour J, les participants ont bénéficié d’un bilan médical complet. Ce check-up a inclu des analyses pour évaluer leur glycémie et leur taux de lipides, une numération de la formule sanguine, une exploration des fonctions rénales et hépatiques ainsi qu’une consultation ophtalmologique approfondie. L’objectif est d’identifier les premiers signes de complications, notamment les atteintes rénales ou oculaires souvent associées au diabète.

Ce 25 janvier, des experts en endocrinologie venus du CHU de Rabat ont pris en charge les participants. Ils ont ajusté les traitements si nécessaire et ont prodigué des conseils personnalisés pour optimiser la prise en charge thérapeutique. En complément, chaque patient est reparti avec un lecteur de glycémie, un outil précieux pour mieux surveiller et gérer la maladie au quotidien.

La journée s’est articulée autour de plusieurs moments clés. Dès 9h, les participants ont été accueillis et ont reçu les résultats de leurs bilans médicaux ainsi que des consultations ophtalmologiques. Une session éducative, animée par des professionnels de la santé, leur a permis de mieux comprendre leur maladie et les a encouragé à adopter les bonnes pratiques de gestion. Des consultations personnalisées avec des endocrinologues ont également permis d’adapter leur traitement. En fin de matinée, les participants ont pu avoir des conseils pratiques sur l’utilisation optimale des lecteurs de glycémie offerts.

En organisant cette caravane, SUN PHARMA témoigne de son engagement pour une lutte efficace contre les complications du diabète, une problématique majeure de santé publique au Maroc.

En collaboration avec le Ministère de la Santé et l’Association Oulfa, l’entreprise entend renforcer la sensibilisation des patients, particulièrement dans des zones comme Sidi Moumen, où l’accès aux soins spécialisés reste limité.



S.L