Explosion des cas de diabète : L’OMS appelle à une action urgente

Le nombre d’adultes atteints de diabète dans le monde a dépassé les 800 millions, soit plus de quatre fois plus qu’en 1990, selon de nouvelles données publiées dans la revue scientifique The Lancet à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, et relayées jeudi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui appelle à une action urgente.

L’analyse, menée par la NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) avec le soutien de l’OMS, met en évidence l’ampleur de l’épidémie de diabète et la nécessité urgente d’une action mondiale plus forte pour faire face à la fois à la hausse des taux de maladie et à l’élargissement des écarts de traitement, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, souligne l’Organisation onusienne dans un communiqué.

“Nous avons constaté une hausse alarmante du diabète au cours des trois dernières décennies, qui reflète l’augmentation de l’obésité, aggravée par les effets de la commercialisation d’aliments malsains, le manque d’activité physique et les difficultés économiques”, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.

“Pour maîtriser l’épidémie mondiale de diabète, les pays doivent agir de toute urgence. Cela commence par l’adoption de politiques qui favorisent une alimentation saine et l’activité physique et, surtout, des systèmes de santé qui assurent la prévention, la détection précoce et le traitement”, a-t-il ajouté.

L’étude révèle que la prévalence mondiale du diabète chez les adultes est passée de 7 % à 14 % entre 1990 et 2022. Les pays à revenu faible ou intermédiaire ont connu les plus fortes augmentations, où les taux de diabète ont grimpé en flèche alors que l’accès au traitement reste constamment faible.

Cette tendance a conduit à de fortes inégalités à l’échelle mondiale : En 2022, près de 450 millions d’adultes âgés de 30 ans et plus – soit environ 59 % de tous les adultes diabétiques – n’ont toujours pas été traités, ce qui représente une multiplication par 3,5 du nombre de personnes non traitées depuis 1990. Quatre-vingt-dix pour cent de ces adultes non traités vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

L’étude signale également des différences substantielles dans les taux de diabète à l’échelle mondiale, la prévalence du diabète chez les adultes de 18 ans et plus étant d’environ 20 % dans les régions de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale de l’OMS. Ces deux régions, ainsi que la région africaine, présentent les taux les plus faibles de couverture du traitement du diabète, avec moins de 4 adultes diabétiques sur 10 prenant des médicaments hypoglycémiants pour leur diabète

Pour faire face à la charge croissante du diabète, l’OMS annonce le lancement ce jeudi d’un nouveau cadre mondial de surveillance du diabète. Ce produit représente une étape »cruciale » dans la réponse mondiale, en fournissant des orientations complètes aux pays pour mesurer et évaluer la prévention, les soins, les résultats et les impacts du diabète.

D’après l’organisation, en suivant des indicateurs clés tels que le contrôle glycémique, l’hypertension et l’accès aux médicaments essentiels, les pays peuvent améliorer les interventions ciblées et les initiatives politiques, ajoutant que cette approche standardisée permet aux pays de prioriser efficacement les ressources, ce qui entraîne des améliorations significatives dans la prévention et les soins du diabète.