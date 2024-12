Novo Nordisk poursuit son engagement à vaincre le diabète au Maroc

Le 17 octobre 2023, Novo Nordisk et la SMEDIAP (Société Marocaine d’Endocrinologie et de Diabétologie Pédiatrique) ont signé le partenariat Changing Diabete in Children (CDiC), projet qui vise à améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents vivant avec le diabète de type 1 au Maroc.

Changing Diabetes in Children (CDiC) est un partenariat public-privé fondé en 2009. Son objectif est de contribuer à la prise en charge des enfants et des jeunes atteints de diabète de type 1, vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, jusqu’à l’âge de 25 ans. Il repose sur quatre piliers : l’éducation du patient, le renforcement de la capacité des professionnels de santé, le rapprochement des soins des personnes qui en ont besoin et l’accès à l’insuline et aux fournitures de surveillance.

Le diabète de type 1 se caractérise par la destruction des cellules ß, généralement, par un processus auto-immun entrainant une perte de la production d’insuline endogène. Dans de nombreux cas, la destruction des cellules β-pancréatiques se produit à un rythme variable et dépend de différents facteurs, dont les gènes, l’âge et l’ethnicité [ ]. Elle touche souvent les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, mais peut se manifester à n’importe quel âge. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent s’injecter de l’insuline tous les jours. Le diabète de type 1 ne peut pas être prévenu mais peut se traiter avec succès.

Avec 43300 cas de diabète chez les enfants et les adolescents de moins de 19 ans, selon les données de la Fédération internationale du diabète (IDF), le Maroc figure parmi les dix pays au monde qui comptent le plus grand nombre d’enfants et d’adolescents atteints de diabète [ ]. Cette forte prévalence exige des interventions délibérées, en particulier pour les populations vulnérables. C’est dans ce sens que Novo Nordisk, est en partenariat avec la SMEDIAP, et en collaboration avec et le ministère de la Santé et de la protection sociale, pour améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents vivant avec le diabète de type 1 au Maroc.

Nous comptons mettre l’accent sur l’éducation thérapeutique des patients, car nous pensons que celle-ci est indispensable à la gestion réussie du diabète [ ]. Et tous les jeunes atteints de diabète de type 1 ainsi que leurs proches méritent de bénéficier de soins de qualité, avec une éducation structurée sur le diabète dispensée par une équipe expérimentée de professionnels de santé, en matière de diabète pédiatrique [ ]. En établissant des centres d’éducation, nous rapprochons les soins des personnes qui en ont le besoin. Le projet Changing Diabetes® in Children aura également pour objectif de supporter la mise en place d’un système de de données unifié pour le diabète de type 1, afin de faciliter la coordination des actions de plaidoyer et de soins entre les professionnels de santé et les autres parties prenantes.

Olla Al Refai, Directrice Générale de Novo Nordisk au Maroc, a annoncé : ‘’Nous sommes ravis de renouveler notre engagement à vaincre le diabète à travers le projet changing Diabetes® in children. Cela est en phase avec la responsabilité sociale de Novo Nordisk et je salue l’engagement de nos partenaires, qui œuvrent dans la même direction, améliorant la qualité de vie des jeunes atteints de diabète de type 1’’.

La présidente de SMEDIAP, Prof. Farida Jennane, commentant le partenariat, a déclaré ‘’En tant que professionnels de santé intervenant dans le domaine du diabète de l’enfant, nous constatons une augmentation progressive du nombre de cas. Ces enfants et leurs familles nécessitent des soins spécialisés. En établissant des centres d’éducation, en développant des outils d’éducation adaptés aux réalités locales, nous pensons que ce partenariat permettra d’améliorer l’accès aux soins appropriés pour les enfants et adolescents atteints de diabète, ce qui est en lien avec la mission de notre société savante. ”

Le Directeur Général du centre hospitalier universitaire de Rabat Prof. Raouf MOHSINE a mentionné : “ L’éducation Thérapeutique n’est pas une option dans la prise en charge du diabète de type 1. Elle est totalement intégrée aux soins et constitue un facteur majeur de la réussite de la prise en charge. En tant que premier centre hospitalier universitaire du pays, je suis honoré de voir ici un centre spécialisé en éducation thérapeutique pour les enfants et leurs familles. Je souhaite que ce centre soit un centre de référence pour les structures de santé régionales.’’

Berit Basse, ambassadrice du Danemark au Maroc a déclaré : “Il est heureux de voir comment Novo Nordisk, en partenariat avec la société marocaine d’endocrinologie et de diabétologie pédiatrique et en collaboration avec le ministère de la santé et de la protection sociale, soutient l’amélioration de l’accès aux soins du diabète pour les enfants et leurs familles par le biais du projet changing Diabetes® in children. Je me réjouis de suivre le projet dans les années à venir.’’

Novo Nordisk continuera à soutenir l’amélioration de l’accès à l’éducation sur le diabète pour les patients atteints de diabète de type 1, par le biais de projets innovants et de partenariats avec diverses parties prenantes afin de favoriser le changement pour vaincre le diabète.