Chantier du barrage Mokhtar Soussi: ouverture d’une enquête après les cinq décès

Une commission a été dépêchée pour enquêter sur les circonstances et les causes de décès, dimanche, de cinq personnes sur le chantier de construction du barrage Mokhtar Soussi, dans la province de Taroudant, indique le ministère de l’Equipement et de l’eau, soulignant qu’une inspection immédiate a été ordonnée pour contrôler les conditions de sécurité sur les chantiers en cours.

« À la suite du tragique accident survenu le dimanche 26 janvier sur le chantier de construction du barrage Mokhtar Soussi dans la province de Taroudant, qui a entraîné la mort de cinq ouvriers à la suite de l’explosion d’une bonbonne de gaz », le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a dépêché une commission pour enquêter sur les circonstances et les causes de cet accident, précise le ministère dans un communiqué.

Parallèlement, Baraka a donné des instructions aux services compétents du ministère pour mener une inspection immédiate visant à évaluer les mesures de sécurité mises en œuvre sur tous les chantiers de construction de barrages en cours à travers le Royaume.

Le ministre, qui a exprimé « ses sincères condoléances aux familles des victimes”, a affirmé que « la sécurité sur les chantiers est une priorité absolue dans notre pays ». Il a relevé que la mission d’inspection lancée par le ministère vise à s’assurer de l’application stricte des lois et des normes relatives à la sécurité sur tous les nouveaux chantiers de barrages.

Le ministère rappelle que « la législation marocaine oblige les entreprises contractantes à garantir les conditions de sécurité des travailleurs et des autres personnes présentes sur les chantiers. Cela inclut l’élaboration de plans de prévention des risques professionnels et l’application rigoureuse des mesures de sécurité », conclut le communiqué.

S.L