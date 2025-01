Mondial 2030: le Maroc et le Portugal signent une déclaration conjointe

Par LeSiteinfo avec MAP

Une déclaration d’intention conjointe entre le Maroc et le Portugal a été signée, vendredi à Lisbonne, par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue portugaise, Rita Alarcao Júdice, dans le cadre des préparatifs pour l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030.

La signature de cette déclaration d’intention conjointe, en marge de la rencontre entre les deux ministres, s’inscrit dans le sillage de l’importance de créer un cadre propice à la réussite de cet événement sportif d’envergure entre le Maroc et le Portugal.

Elle s’assigne pour objectifs stratégiques de faciliter l’accès à la justice pour toutes les parties impliquées dans l’organisation et le déroulement de la Coupe du Monde 2030, numériser les procédures judiciaires afin de garantir un traitement rapide, sécurisé et efficace des affaires liées à cet événement et renforcer les compétences des professionnels de la justice à travers des formations spécialisées en gestion des litiges transfrontaliers, en sécurité juridique et en protection des droits des parties concernées.

Cette déclaration d’intention conjointe vise aussi à optimiser la coordination judiciaire bilatérale pour une gestion efficace des dossiers à dimension transnationale, développer des mécanismes alternatifs de résolution des conflits, notamment pour les différends liés aux aspects organisationnels, contractuels et commerciaux de l’événement et élaborer des plans stratégiques d’action pour garantir la mise en œuvre effective des programmes de coopération juridique et judiciaire conjointe.

A cette occasion, les deux ministres ont salué la solidité des relations amicales entre leurs deux pays et ont souligné l’importance de la coopération dans le domaine de la justice.

Ils ont également rappelé que les accords bilatéraux existants témoignent de la qualité de ce partenariat. Les discussions ont mis en lumière le rôle clé d’un système judiciaire moderne et performant dans le renforcement de la sécurité juridique, de la transparence et du respect de l’État de droit, conditions essentielles pour assurer le succès des grands événements internationaux.

Dans le contexte de l’organisation conjointe de la Coupe du Monde par le Maroc, le Portugal et l’Espagne, Ouahbi, et son homologue portugaise ont exploré la possibilité de formaliser davantage cette coopération tripartite à travers la conclusion d’accords spécifiques dans un avenir proche. Ils ont également affirmé que leur engagement mutuel, tel qu’exprimé dans la déclaration d’intention, restera en vigueur jusqu’à la fin de l’événement en 2030.

Cette rencontre illustre la volonté partagée du Maroc et du Portugal de promouvoir une justice innovante et collaborative, au service du succès de cet événement sportif mondial et de l’approfondissement des relations bilatérales historiques.

Elle a offert une opportunité d’examiner les avancées en matière de coopération judiciaire entre les deux pays, tout en explorant de nouvelles perspectives visant à consolider leurs relations bilatérales historiques.

