Reda Allali au cœur de la polémique à cause de ses propos sur l’AS FAR (VIDEO)

Reda Allali, leader de Hoba Hoba Spirit, a suscité une vive polémique suite à ses propos concernant l’AS FAR lors de son passage, lundi, à l’émission «La Bombonera», sur Radio 2M.

Evoquant la qualification du club militaire en quarts de finale de la Ligue des champions, Allali a indiqué que «l’AS FAR sait recruter et est plus intelligent que les clubs casablancais qui multiplient les litiges». Toutefois, a précisé le musicien, «on ne vas pas comparer ce club aux autres équipes de la Botola».

«Il s’agit d’un autre type de moyens. C’est un club qui est à part dans sa structure. On ne peut pas comparer l’AS FAR et le Raja. Ce sont deux institutions différentes. Des clubs, comme l’AS FAR, n’existent plus dans le monde», a assuré Reda Allali.

Les propos de l’artiste ont provoqué un véritable tollé parmi les supporters de l’AS FAR. En signe de protestation, ces derniers ont lancé une campagne appelant au boycott du concert de Hoba Hoba Spirit, prévu ce mercredi au théâtre Mohammed V de Rabat.

Face à la controverse, le théâtre a annoncé ce mardi le report du concert, sans préciser de nouvelle date. Cette décision a été bien accueillie par les supporters du club, qui appellent désormais Reda Allali à présenter des excuses et à revenir sur ses propos.

N.M.