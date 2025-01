Casablanca: la vidéo d’une voiture folle fait réagir la DGSN

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police du district de sûreté d’Anfa à Casablanca ont interpellé, vendredi soir, deux usagers de la route pour conduite dangereuse et spectaculaire, menaçant la sécurité des personnes et des biens, apprend-on de source sécuritaire.

Les services de sûreté ont interagi, avec célérité et sérieux, avec une séquence vidéo montrant les mis en cause en train de conduire de façon spectaculaire et dangereuse, poursuit-on de même source, notant que des interventions immédiates sur le terrain ont permis d’appréhender les deux conducteurs en question et la saisie de leurs véhicules.

L’opération de pointage des prévenus dans la base de données de la Sûreté nationale a révélé que l’un deux prévenus fait l’objet d’un avis de recherche nationale pour son implication présumée dans des crimes financiers et économiques, ajoute la même source.

Les deux véhicules saisis ont été mis à la fourrière municipale, tandis que les deux mis en cause ont été placés à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour interpeller l’ensemble des complices dans ces actes criminels, conclut-on.

