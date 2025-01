Le groupe espagnol Martinez Otero s’implante au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le groupe espagnol Martínez Otero a annoncé, jeudi, l’ouverture en février prochain près de Casablanca de sa première usine à l’étranger pour consolider son expansion dans les secteurs hôtelier et du retail en Afrique et la région EMEA.

Après le succès de ses projets dans différentes villes espagnoles, l’entreprise, basée à Galice, considère stratégique la poursuite de son développement en Afrique et a choisi le Maroc pour implanter sa première usine en dehors de l’Espagne, indique le groupe dans un communiqué.

Cette usine, située dans la région de Benslimane, générera plus de 60 postes d’emploi et fournira des services pour tous les projets hôteliers que l’entreprise développe sur le continent. Elle permettra ainsi au groupe de renforcer son processus d’internationalisation avec un centre de production proche des marchés du bassin méditerranéen, de l’Afrique et du Moyen-Orient, souligne la même source.

La nouvelle usine couvrira une superficie de 4.500 m2 et disposera des installations nécessaires pour le cycle complet de fabrication d’éléments de menuiserie et de mobilier. De plus, le centre de production aura la capacité d’intégrer des éléments auxiliaires tels que des structures métalliques, du verre, de la pierre et des tissus d’ameublement.

« Cette opération s’inscrit dans le plan d’investissements de l’entreprise et représente 2,2 millions d’euros en installations et équipements », a expliqué le président du groupe, Alejandro Valladares, cité dans le communiqué.

« Actuellement, 70 % de notre chiffre d’affaires provient déjà de projets internationaux, notamment du reste de l’UE, du Moyen-Orient, du Royaume-Uni ou des États-Unis, mais aussi d’Afrique », a-t-il poursuivi, notant qu’au cours des 4 dernières années, près de 12 % de notre chiffre d’affaires vient de projets au Maroc ».

Avec un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros, Martínez Otero est l’un des leaders européens dans le développement, la fabrication et l’installation de menuiserie intérieure et de mobilier haut de gamme dans des secteurs tels que l’hôtellerie, le retail et le résidentiel, selon le communiqué.