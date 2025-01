Ridouane Erramdani, nouveau directeur de la station « Med Radio »

Le groupe « Global Media Holding » a annoncé la nomination du journaliste Ridouane Erramdani en tant que directeur de la station « Med Radio ».

Un communiqué du groupe a révélé que cette nomination marque l’aboutissement d’un parcours médiatique riche, et constitue une prolongation naturelle d’une expérience qui dépasse 16 ans au sein de la station « Med Radio » et des autres médias qui lui sont associés.

Le communiqué poursuit que Ridouane Erramdani, au cours de son mandat en tant que directeur du département des informations, et dans son rôle consultatif au sein de l’institution, a démontré des capacités de leadership exceptionnelles et un professionnalisme rare.

Il est ajouté que l’expérience d’Erramdani, son sens des responsabilités, son esprit d’initiative, ainsi que son amour pour son pays et ses institutions nationales, sont des éléments clés qui font de sa nomination à la tête de la station une extension logique de son parcours au sein de l’institution en particulier, et de sa présence remarquée dans le paysage médiatique en général.

Le groupe conclut le communiqué en adressant ses félicitations à Ridouane Erramdani et en lui souhaitant « tout le succès et la prospérité dans ses nouvelles fonctions, ainsi qu’une continuation de son rayonnement et de ses succès au service des auditeurs et des médias nationaux ».