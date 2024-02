TikTok: Ridouane Erramdani tire la sonnette d’alarme (VIDEO)

Ridouane Erramdani a exprimé sa colère à cause du contenu jugé néfaste de TikTok, cette plateforme qui constitue désormais un véritable risque pour les mineurs.

Sur son compte Instagram, le journaliste a posté la vidéo d’un challenge entre deux filles et a écrit : «Je suis désolé pour cet extrait. Mais ce qui se passe ces temps-ci sur TikTok est très dangereux. On ne peut plus garder le silence. Des folies sont commises sur les réseaux sociaux et toute une génération est en train d’être gâchée à cause de cette plateforme».

Et d’ajouter : «Les gens se lancent dans des défis absurdes pour des clics, de l’argent et des cadeaux… Le dernier challenge en date est de boire une boisson composée d’épices, de produits ménagers et d’œufs, ce qui pourrait provoquer de véritables drames».

A noter que plusieurs Marocains avaient appelé le gouvernement à interdire TikTok dans le Royaume, à l’instar de plusieurs autres pays. Ils estiment que les abonnés à ce réseau social s’adonnent à des pratiques inadaptées qui affectent particulièrement les enfants et les adolescents.

H.M.