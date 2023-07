Ridouane Erramdani répond aux détracteurs des Lionnes de l’Atlas (PHOTO)

De nombreuses célébrités marocaines ont tenu à exprimer leur soutien inconditionnel aux Lionnes de l’Atlas. Et ce, malgré la lourde défaite de celles-ci dans leur premier match concédée contre les Allemandes, pour le compte des rencontres des phases de poules du Groupe H de la Coupe du monde féminine 2023 de la FIFA, en Australie et en Nouvelle Zélande (du 20 juillet au 20 août).

Et parmi ces célébrités qui n’en ont absolument pas voulu à notre Sélection nationale féminine pour ce premier et décevant résultat conte l’équipe « Die Mannschaft », mais tout au contraire, le journaliste et animateur Ridouane Erramdani a eu la même réflexion positive et optimiste et les mêmes propos compréhensifs et encourageants à l’égard des Lionnes de l’Atlas.

Ainsi, le célèbre présentateur de l’émission « Maa Erramdani » (Avec Erramdani), de la deuxième chaîne nationale 2M, via son compte officiel sur le réseau social Instagram, a écrit une longue et explicite publication concernant la défaite de notre Sélection nationale, dont Le Site info a traduit la teneur comme suit:

« Vous allez dire qu’elles ont perdu sur un lourd score. Oui! Vous allez dire qu’elles ont joué le match en étant perturbées. C’est possible! Vous allez dire qu’elles manquent d’expérience. Bien sûr! ».

Et Ridouane Erramdani d’ajouter: « Vous allez dire qu’elles n’ont pas su gérer la rencontre. C’est normal! Tout cela est possible, naturel et normal! Mais ce qui est à retenir et a attiré l’attention, c’est qu’elles ont continué à se battre jusqu’au bout et avaient gardé une volonté de fer (Nafshoum harra)…. jusqu’à la 99 ème minute! ».

