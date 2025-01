Incendies à Los Angeles: Marocains de Californie, ceci vous concerne (PHOTO)

L’ambassade du Maroc aux États-Unis a appelé les citoyens marocains qui résident en Californie à suivre une série de consignes afin d’éviter les dangers potentiels liés aux incendies qui ravagent Los Angeles.

Sur son compte X, l’ambassade a insisté sur la nécessité de suivre les informations concernant les incendies via les canaux officiels, de respecter les ordres d’évacuation immédiate dans les zones touchées et d’éviter les déplacements non nécessaires dans les zones proches des incendies.

Un numéro de téléphone et une adresse électronique ont ainsi été mis à la disposition des Marocains établis aux Etats-Unis pour demander assistance : 2024991050, [email protected]

Rappelons qu’au moins seize personnes ont trouvé la mort dans les incendies qui touchent Los Angeles, dans le sud de la Californie. Près de 15.000 hectares sont partis en fumée et plus de 12.000 bâtiments ont été détruits dans la région. Au moins 13 personnes sont portées disparues, a fait savoir le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna. Des centaines de milliers d’habitants de la mégapole américaine ont été forcés d’évacuer.

D’après une estimation de JPMorgan, les feux devraient coûter plus de 20 milliards de dollars aux assureurs, alors que l’agence Bloomberg estime que les pertes économiques pourraient s’élever à 57 milliards de dollars.

H.M.

Our solidarity goes out to all those affected by the tragic wildfires in Los Angeles.🇲🇦 citizens residing in affected areas are urged to abide by safety guidelines. Please address any urgent inquiries to the number or email below:

📞 202 499 1050

[email protected] pic.twitter.com/5XLEEO7XzK

