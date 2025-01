BMCE Capital reçoit le label « RSE Engagé-Niveau Exemplaire »

BMCE Capital, Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group, est fière d’annoncer l’obtention du label « RSE Engagé – Niveau Exemplaire », à la suite d’un audit rigoureux mené par l’organisme international de certification AFNOR.

Ce prestigieux label récompense l’engagement continu de BMCE Capital en faveur du développement durable, de la responsabilité sociétale et de la transparence dans ses pratiques.

Cette distinction incarne la vision de BMCE Capital en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) fondée sur une stratégie de durabilité alignée à celle du Groupe BANK OF AFRICA et articulée autour de cinq engagements fondamentaux :

Intégration proactive de la Durabilité à la Gouvernance du Groupe et au pilotage de ses performances ;

Offres et services innovants pour la résilience au changement climatique et la transition environnementale ;

Confiance dans le Capital Humain et création de valeur avec les talents du Groupe ;

Confiance, satisfaction de nos clients et croissance de nos parts de marché ;

Acteur du développement humain et territorial.

L’obtention du niveau « Exemplaire » témoigne non seulement des efforts constants déployés par BMCE Capital, mais aussi de l’implication de toutes ses équipes pour intégrer les principes RSE dans chaque aspect de leur activité et de leur quotidien professionnel.

À travers cette reconnaissance, BMCE Capital réaffirme son rôle en tant qu’acteur financier engagé, au service de la durabilité et de la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes.