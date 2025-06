Bank of Africa et ses filiales lancent une série de Business Meetings régionaux dédiés aux PME

Dans le prolongement de sa stratégie de proximité et de valorisation de la synergie intragroupe, BANK OF AFRICA initie une série de Business Meetings régionaux, organisés en partenariat avec ses filiales spécialisées, notamment Maroc Factoring, BMCE Capital Markets et Bank Al Karam.

Ces rencontres, déclinées sous forme de Workshops thématiques, visent à offrir un accompagnement ciblé aux Petites et Moyennes Entreprises, acteur central de la dynamique économique nationale.

Ces rendez-vous ont pour vocation de sensibiliser les entreprises aux meilleures pratiques en matière de gestion et de financement, de favoriser le dialogue direct entre les experts métiers et les opérateurs économiques et de présenter l’offre globale et complémentaire du Groupe qui facilite aux PME la gestion de leur activité de bout en bout.

Programmés courant le mois de juin, les Business meetings régionaux bénéficieront de la mobilisation conjointe des filiales du Groupe, en vue d’apporter toute l’expertise nécessaire aux attentes des entreprises régionales sur différentes thématiques tel que le financement participatif, le Factoring, le Risque de change…

À travers cette démarche, BANK OF AFRICA réaffirme sa position d’acteur engagé en faveur de la croissance des PME, en s’appuyant sur la complémentarité de ses expertises internes et l’ancrage régional de ses réseaux.